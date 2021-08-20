Голливуд по-украински: как апгрейдили отечественный дубляж и при чем здесь наши звезды

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Потому что это национальный онлайн-кинотеатр, который за годы независимости Украины апгрейдился не раз и стал платформой, которая принимает вызовы 21 века и удовлетворяет все "хочу" поклонников кино.

Что еще следует знать о SWEET.TV?

Проект стартовал еще в 2010 году в Мариуполе. За это время компания прошла путь от локального IPTV провайдера до национальной стриминговой платформе №2 на рынке ОТТ и медиа Украины, предоставляющая доступ к телевидению и фильмам с любой точки Украины, где есть интернет.

Сегодня это виртуальный кинозал must have для всей семьи. Каждый находит там контент по душе: от детских мультфильмов до легендарных ужастиков. И главное без рекламы и пиратства, а с большим перечнем украинизированных лент и приятным прайсом за подписку.

"Перенесли" Hollywood в Украину ради апгрейда отечественного кино

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Прорыв SWEET.TV в желании развивать украинское и удовлетворять потребности пользователей отечественной платформы. Поэтому был запущен проект "Hollywood на украинском". Главная цель которого – самостоятельно создавать украиноязычный дубляж и озвучку для культовых голливудских фильмов. И главное – делать это качественно!

Платформа стала первым украинским онлайн-кинотеатром на рынке, кто заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и другими компаниями для создания эксклюзивного украиноязычного дубляжа для контента, ведь ранее его не было.

Команда потратила год на переговоры с киностудиями, чтобы заверить их в перспективности украинского рынка и надежности SWEET.TV. "Болезненными" вопросами во время встреч были темы о массовом пиратстве и неразвитой культуре потребления платного онлайн-контента.

И голливудские компании увидели потенциал сервиса, который работает на результат и готов к любым трудностям, поэтому сделка состоялась. Также SWEET.TV. прошла полный аудит, чтобы довести качество, безопасность и стабильность платформы.

А сейчас пользователи наслаждаются лентами в украинском исполнении легендарных селебретис. Среди них Руслана Писанка, Юрий Горбунов, Виктор Андриенко, Мария Полякова, Лесь Заднепровский и другие.

Команда реализовала поставленную задачу, что способствовало развитию украинской нации, потратив сотни тысяч долларов на заключение договоров. И одновременно установила приятную цену за пользование сайтом – от 49 гривен в месяц.

Кино для Украины на украинском – вот о чем мы думали, когда создавали этот проект "Hollywood на украинском", – говорят в команде SWEET.TV.

Украинизировали легендарные ленты – увеличили круг их поклонников

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

После старта "Hollywood на украинском" в 2020 году лент с отечественной уникальной озвучкой и дубляжом стало больше. И SWEET.TV удовлетворил 63% украинцев, которые любят смотреть ленты на родном языке. Как выяснилось, зрители стремились смотреть контент на украинском, но не всегда имели такую ​​возможность.

До 2006 года украинское законодательство не требовало обязательного дублирования или озвучки на украинском языке. До указанного года фильмы с украиноязычными дорожками в основном создавались быстро и не всегда качественно. Но после того, как эти требования стали обязательными, отечественный кинорынок апгрейдился, поэтому слушать ленты на родном языке стало просто наслаждением.

SWEET.TV стала одной из платформ, которая способствовала развитию! И в пределах проекта "Hollywood на украинском" удовлетворила потребности взыскательных зрителей совершенной озвучкой и дубляжом. И, конечно, пополнила арсенал легендарных лент с нашим звучанием.

За год существования проекта украиноязычное звучание получили:

18784 минуты контента.

181 фильм, сериал и мультфильм.

187 эпизодов культовых сериалов.

829 трейлеров.

Как выяснилось, досматривают до конца не только трейлеры на украинском, но и фильмы:

1,2 миллиона просмотров кинолент в проект.

3 миллиона просмотров трейлеров.

Удивлены?

Начали "Битву Блогеров" в Instagram – вдохновили поддержать украинское кино и дубляж более 15 млн человек

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Команда SWEET.TV решила, что "Hollywood на украинском" должен оценить каждый! Особенно молодежь, ведь в ее руках будущее страны. И чтобы заинтересовать их поддержать проект, классических действенных методов было мало, поэтому пошли с козырей - устроили масштабную битву блогеров в украинском Instagram.

Для реализации задачи платформа объединила 30 самых популярных украинских блогеров, с общим количеством аудитории – 15 миллионов подписчиков. Среди них: Люда из Голливуда, Ирина Пернаровская, Дима Варварук, Владимир Остапчук, Даша Квиткова, Никита Добрынин, Анна Алхим, Богдан Буше, Свят Бойко и другие.

По механике битвы лидеры мнений разделились на 5 команд, в каждой из которых был капитан. И они боролись за то, кто из них за месяц привлечет больше пользователей к онлайн-кинотеатру. Участники одновременно должны были зарегистрироваться на SWEET.TV и конечно же поддержать украинское кино.

Подарком для участников был не только качественный контент онлайн-кинотеатра после подписки, а также главный приз – автомобиль MINI Cooper S! Его выиграла Алена Резник из Белой Церкви, выполнив единственное условие – регистрацию на SWEET.TV.

Альона Резник та MINI Cooper S / Фото: пресс-служба

Instagram-битва не только влюбила людей в украиноязычный контент, но и вдохновила поддержать украинское кино. О миссии проекта прочитали 86 млн раз. Согласитесь – это огромные цифры.

Но поощрение "Hollywood на украинском" – это не единственная цель проекту. Поддержка украинских художников также вошла в список must.

Основали фонд ради светлого будущего киноиндустрии в Украине

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

SWEET.TV позаботился не только о пользователях платформы, разместив более 10 тыс. фильмов и 260 каналов для просмотра, но и об украинских кинематографистах в чьих руках будущее отечественных кинолент.

Команда основала Фонд развития украинского кино и телевидения (ФРУКТ). Поэтому каждый, кто оплачивает подключение к SWEET.TV способствует финансированию новых проектов украинских режиссеров. Потому что с каждой оплаты автоматически перечисляется 10 гривен.

Поэтому пользователи SWEET.TV, зарегистрировавшись на платформе, не только смотрят качественный контент, но и поддерживают развитие художников и помогают воплощать их планы.

Во время масштабной зарубы между блогерами в Instagram в фонд тоже поступали 10 гривен с каждого платного подключения к SWEET.TV. И эта активность способствовала финансированию новых отечественных кинопроектов.

Сделали кино доступным для незрячих людей

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV – это прогрессивная платформа, которая удовлетворяет "хочу" всех пользователей и принимает вызовы 21 века. И люди с проблемами зрения и слуха (а их в Украине около миллиона) – не исключение. Поэтому платформа подарила таким потребителям возможность наслаждаться популярными лентами в удобном для них формате.

SWEET.TV начала сотрудничество с агентством "Доступное Кино", которая работает в рамках общественной организации "Борьба за права". Цель их кооперации – сделать легальными и доступными фильмы на украинском для пользователей с нарушением зрения.

Следовательно, в онлайн-кинотеатре SWEET.TV теперь можно посмотреть кино со звукоописанием, не выходя из дома, и чувствовать себя полноценным пользователем культовой платформы. Среди доступных лент "Цена правды", "Мои мысли тихие", "Донбасс", "Приключения S Николая", "Миф", "Забытые" и другие.

Что в заключении?

За 30 лет независимости Украины онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал одним из фаворитов на отечественном рынке. Потому что он не только подстроился к мировым трендам и вызовам, но также не забыл о важности украинизации лент, которые способствуют развитию нации.

Поэтому присоединившись к платформе, пользователи автоматически становятся не только пользователями эксклюзивного арсенала, но и обогащаются духовно. Уверены, к следующему юбилею страны SWEET.TV наберет целую колоду достижений!

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