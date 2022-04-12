Стій, вибухне – як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну

Якщо знайшли снаряд або будь-яку «вибухову», не торкайтеся, відійдіть подалі та дзвоніть рятувальникам / Фото: vogue.ua
Російські окупанти всюди залишають свої смертельні "трофеї" – найчастіше це різні міни, артилерійські та танкові снаряди, ручні гранати. Українські рятувальні служби наочно продемонстрували, які боєприпаси залишають рашисти на нашій землі і що робити, якщо знайшли такий небезпечний предмет.
Десятки ворожих боєприпасів щодня знешкоджуються нашими вибухотехніками та підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у різних регіонах країни. Тільки у Києві та області вже знайдено та знешкоджено понад 10 тисяч боєприпасів різного типу.
Це і тактичні ракети, авіабомби, артилерійські боєприпаси, ручні гранати і всі вони вибухонебезпечні. Така кількість небезпечної "вибухівки" – одна з головних причин, чому українців просять ще не повертатися у свої міста та селища. Повернутися додому можна тоді, коли небезпека буде повністю усунена.
Якщо ви помітили підозрілий предмет, за жодних обставин не наближуйтесь до нього і не намагайтеся самостійно перенести або розібрати його. Повідомляйте про знахідку через чат-бот Кіберполіції у Telegram @ukraine_avanger_bot або дзвоніть до територіальних підрозділів поліції.
Як виглядають небезпечні боєприпаси? Чому не можна їх чіпати? Пам'ятку, яка допоможе врятувати ваші життя. vogue.ua.
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