Чи варто боятися Північної Кореї та ядерного удару – думка екстрасенса

Що очікувати від дружби Путіна та Кім Чен Ина / Фото: Колаж: Сьогодні

Екстрасенс Макс Гордєєв під час розмови з ведучими каналу "Україна" Іриною Хоменко та Анатолієм Анатолічем розповів, чи дійсно на нашу планету чекає масштабний ядерний вибух і чого слід побоюватися від дружби Путіна та Кім Чен Ина.

У ЗМІ з'явилася інформація, що розвідка США припускає, що Північна Корея готується влаштувати ядерний вибух, попередні випробування якого були у 2017 році. До того ж, лідер КНДР Кім Чен Ин показав гігантську ракету і розповів, що вона має велику дальність і може влучити в будь-яку точку світу. Ба більше, Кім Чен Ин ще й висловив підтримку Путіну.

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Випала карта дурня. Лідер КНДР, як наївна дитина, яка хоче лише роздмухувати вогонь і залякувати. Так, певні ризики є, але це дитячі розмови. Адже Путін дуже хоче налякати всіх, а коли людина справді хоче зробити щось – вона робить це мовчки. Це велика мильна бульбашка, яка лусне на запитання "коли?" – поділився результатами розкладу на картах Таро Макс Гордєєв у програмі "Ранок з Україною".

Екстрасенс зазначив, що мета Путіна зараз – не просто залякати світ, а й загнати нас у куток. Таролог запевнив, що нам не варто вестись на порожні провокації, а краще вірити та йти до перемоги, яка, за словами Гордєєва, вже зовсім близько.

Дивіться відео з Максом Гордєєвим у програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV":

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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