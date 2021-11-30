Чи варто шукати вітаміни в заморожених фруктах та овочах

Вітаміни в заморожених фруктах та овочах зберігаються краще, ніж просто у зірваних / Фото: Колаж: Сьогодні
Чим довше зберігаються зірваними свіжі овочі і фрукти, тим менше залишається в них вітамінів та корисних мікроелементів. Чи дійсно заморожені плоди – не менш здорова альтернатива, ніж свіжі фрукти та овочі, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.
Чи правда, що свіжі фрукти та овочі втрачають вітаміни?
Як тільки будь-який овоч, фрукт чи ягода зірвано, він починає втрачати вітаміни та інші поживні речовини, що знаходяться в ньому. Це відбувається з усіма зірваними плодами: так фрукти та овочі використовують власні поживні речовини для підтримки життєдіяльності.
Тому далеко не завжди свіжий плід, який довго зберігався десь до попадання на ваш стіл, буде настільки корисним, як ви хотіли б. Імпортовані ж фрукти та овочі теж далеко не відразу з гілки потрапляють до нас на стіл, до того ж їх перед відправкою обробляють консервантами для більшої безпеки.
Що ж робити – заморозити овочі та фрукти?
А що врахувати, заморожуючи фрукти та овочі самостійно?
Відразу після збору важливо, якнайшвидше заморозити цілі (тобто не ушкоджені плоди, не м'яті та не підгнили і т.д.) плоди або їх частини. Не варто заморожувати фрукти чи овочі, які вже тривалий час зберігалися після збирання.
Тільки миттєвий вплив низьких температур не дає воді, що міститься в плодах, перетворитися на великі кристали льоду. Клітинні оболонки залишаються цілими, а корисні речовини – неушкодженими.
Тому заморожені овочі та фрукти – хороша альтернатива, коли немає можливості їсти свіжі несезонні овочі та фрукти протягом року. Заморожені плоди допоможуть не тільки урізноманітнити харчування, а також зробити його більш корисним та збалансованим за мікроелементами.
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