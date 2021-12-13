Стиль найкрасивішої жінки у світі: 10 фото переможниці "Міс Всесвіт" 2021

Міс Всесвіт 2021 - представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Колаж: Сьогодні
З 12 на 13 грудня в Ізраїлі відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021". Цього року журі визначили переможницю, якою стала представниця Індії – 21-річна акторка Харнааз Сандху.
У трійку лідерів Miss Universe також увійшли учасники з Парагваю – Надя Феррейра та Південної Африки – Лалела Мсване.
Харнааз Сандху родом із міста Чандігарха. Дівчина працює моделлю та актрисою, вона почала брати участь у конкурсах краси ще з підліткового віку.
Після перемоги Харнааз переїде жити до Нью-Йорка, щоб брати участь у низці заходів по всьому світу.
За життям Харнааз у Instagram стежать 747 тисяч підписників. Модель викладає стильні знімки в національних індійських костюмах, ділиться з підписниками своїми правилами харчування та спортивними тренуваннями, а також привертає увагу громадськості до важливих соціальних проблем, пов'язаних з бідністю, голодом, тяжкими хворобами.
Ми уважно розглянули профіль Харнааз у соцмережах та вибрали 10 ефектних фото найкрасивішої жінки у світі.
Нагадаємо, що цього року за титул "Міс Всесвіт" боролися 80 дівчат. Україну на конкурсі представляла 27-річна Ганна Неплях. Для події наша співвітчизниця обрала національний костюм із орнаментами, які символізують усі регіони України.
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