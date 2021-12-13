Стиль самой красивой женщины в мире: 10 фото победительницы "Мисс Вселенная" 2021

Мисс Вселенная 2021 - представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Коллаж: Сегодня

С 12 на 13 декабря в Израиле состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". В этом году жюри определили победительницу, которой стала представительница Индии – 21-летняя актриса Харнааз Сандху.

В тройку лидеров Miss Universe также вошли участника из Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.

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Харнааз Сандху родом из города Чандигарха. Девушка работает моделью и актрисой, она начала принимать участие в конкурсах красоты еще с подросткового возраста.

После победы Харнааз переедет жить в Нью-Йорк, чтобы участвовать в ряде мероприятий по всему миру.

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За жизнью Харнааз в Instagram следят 747 тысяч подписчиков. Модель выкладывает стильные снимки в национальных индийских костюмах, делиться с подписчиками своими правилами питания и спортивными тренировками, а также привлекает внимание общественности к важным социальным проблемам, связанным с бедностью, голодом, тяжелыми болезнями.

Мы пристально рассмотрели профиль Харнааз в соцсетях и выбрали 10 эффектных фото самой красивой женщины в мире.

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Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Мисс Вселенная 2021 – представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Напомним, что в этом году за титул "Мисс Вселенная" боролись 80 девушек. Украину на конкурсе представляла 27-летняя Анна Неплях. Для события наша соотечественница выбрала национальный костюм с орнаментами, которые символизируют все регионы Украины.

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