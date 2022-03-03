Статус біженця - не найкраща ідея! Які плюси та мінуси еміграції до Польщі

24 лютого після нападу Росії на Україну жителі міст масово емігрували до Польщі в пошуках безпечного місця проживання. Кордони переповнені тисячами українців, які понад добу стояли та стоять у чергах. Глава МЗС Польщі Збігнев Рау зазначив виданню RMF24, що країна готується до прибуття мільйона українців.

Станом на 1 березня в Польщі шукають прихистку 400 тис. біженців з України. Щодня їх більшає! Ми з Лілією Соколюк (волонтеркою-координаркою відділу інформації та соціальних мереж з прав біженців фундації в Любліні) розповімо про реалії еміграції в Польщі, які треба врахувати перед перетином кордону.

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Які документи необхідні для в’їзду?

Закордонного біометричного паспорта достатньо для біженців. Якщо він відсутній – скористайтеся українським паспортом. Діти до 16 років, які їдуть з батьками, мають показати свідоцтво про народження.

Діти мають право перетнути кордон з одним з батьків (без офіційного дозволу іншого з батьків). Якщо дитина їде зі знайомими, то потрібен дозвіл на виїзд, завірений у нотаріуса, одного з батьків.

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Батьки, які перебувають за кордоном, роблять аналогічний дозвіл у нотаріуса та надсилають скан-копію на електронну пошту.

Для перетину кордону з тваринами додаткові документи не вимагають. За потреби для чотирилапих на кордоні облаштовані ветеринарні пункти медичної допомоги.

Українці можуть злітати до Італії за 89 євро / Фото: Depositphotos

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На що треба звернути увагу на кордоні?

На кордоні українців за умовчанням пропускають, оформивши тимчасовий дозвіл на перебування Azyl, а не статус біженця. Причина цьому – зайнятість працівників через велику кількість емігрантів. Він посвідчує особу в країні та надає "плюшки" для приїжджих.

Зауважте: емігрант не залишає паспорт на кордоні та не заповняє додаткові документи самостійно, щоб отримати дозвіл Azyl.

/ Фото: скріншот

Термін дії дозволу Azyl – 15 днів. За словами експертки – це найкраще рішення для біженців з можливістю подумати, як діяти далі. Azyl не зобов’язує до конкретних дій, але українець матиме право офіційно перебувати в країні, безоплатно жити, харчуватися, отримати одяг та консультації сімейного лікаря.

Куди далі прямує біженець після пройдених пунктів на кордоні?

Після перетину кордону біженця поселять в найближчому таборі для проживання, де є вільне місце, і забезпечать їжею та одягом. Люди можуть відмовитися від табору, зауваживши про це на кордоні, та поїхати до знайомих.

Як діяти далі після отримання дозволу Azyl?

Протягом 15 днів перебування у Польщі, українці, які планують жити в країні, подають документи у відділ прикордонної варти (Straż Graniczna), щоб отримати статус біженця. В цьому офіційному статусі є не лише плюси, а й мінуси.

Плюси:

Статус біженця оформлюють безоплатно.

Житло надається безоплатно (спальне місце в спортзалі чи будь-якому великому приміщенні, яке обладнане для переселенців).

Безоплатні їжа та одяг.

Безоплатні консультації у сімейного лікаря ( Lekarz internitsa. – Ред.) будь-якої медичної установи.

Безоплатний проїзд протягом 30 днів на потягах. Єдина вимога – пред’явлення українського паспорта.

Безоплатна "Зелена карта" для страхування машини протягом 30 днів.

Отримання соціальної виплати.

/ Фото: Pexels

Мінуси:

6 місяців без можливості працевлаштуватися.

Забирають паспорт та дають тимчасовий документ, який засвідчує статус біженця.

Біженці не можуть відкрити рахунок у банку та активувати сімкарту.

Важливо: якщо ви оформлюєте статус біженця в Польщі, то зробити аналогічну процедуру в іншій країні повторно неможливо. Якщо плануєте оформити статус біженця в Німеччині чи Бельгії, перетинайте кордон з візою чи в режимі безвізу.

Якщо українець проти статусу біженця, але хоче жити в Польщі. Які інші варіанти?

Статус біженця – це не єдина можливість для офіційного перебування у Польщі. Біженці, які мають тимчасовий дозвіл Azyl, можуть оформити протягом 15 днів Карту побиту (Karta pobytu). Цей документ підтверджує особу та її офіційний статус в країні (тимчасовий або постійний).

Для її оформлення достатньо декларації про доручення виконання роботи іноземцю (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy). Агенції з працевлаштування приїжджих роблять декларації за 2 дні (термін їх дії – 2 роки). Переселенець має змогу офіційно перебувати в країні протягом зазначеного періоду.

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Важливі посилання для біженців у Польщі

Пункти прийому біженців для пошуку житла, отримання їжі, одягу та медичних послуг за посиланням.

Важлива інформація для переселенців за посиланням.

Інформаційні пункти та телефони довіри у мегаполісах Польщі за посиланням.

ТікТок експертки Лілії Соколюк, де вона розповідає про еміграцію в Польщі за посиланням.

Інформація актуальна на момент публікації.

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