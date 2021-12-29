Поради до Новорічного меню 2022 – чи можна відсвяткувати без шкоди для здоров'я та не набрати вагу

Щоб відсвяткувати Новий рік 2022 без шкоди для здоров'я та не набрати вагу, намагайтеся їсти потроху / Фото: freepik.com

Рідко у кого Новий рік обходиться двома-трьома стравами на столі, але чим більше різносолів, тим вищі шанси переїсти. Як приготувати страви для новорічного столу без переїдання та проблем із травленням, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як вибрати продукти для новорічного столу

Насамперед при покупці продуктів – вибирайте тільки якісні. Не спокушайтеся дешевизною продуктів на розпродажах, ретельно перевіряйте терміни їх реалізації та дати випуску . Краще взяти рівно стільки, скільки вмістить ваш холодильник, чим накупити більшого, ніж дійсно необхідно, і потім їжа зіпсується. А оскільки новорічні страви рясніють майонезом та яйцями, то й ризик харчового отруєння зростає.

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Щоб уникнути переїдання та не журитися з стосовно набраних за свята кілограмів, зробіть основою вашого новорічного меню нежирні білкові страви та низькокалорійні продукти. Віддайте перевагу рецептам, в яких багато цільно зернових продуктів та овочів.

Не купуйте і не їжте продукти, у якості котрих ви не впевнені – це правило поширюється як на святкове, так й на щоденне меню.

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Як поєднати страви на святковому столі?

Уникайте змішування складних вуглеводів, жирів та білків одночасно. Наприклад, рибу краще поєднувати із зеленню та овочами. Це стосується і страв з картоплі – до них краще додавати овочі, а не запечене м'ясо чи рибу. Існує чимало креативних рецептів для здорового харчування, варто лише пошукати.

При покупці продуктів – вибирайте лише якісні, ретельно перевіряйте терміни їх реалізації та дати випуску / Фото: freepik.com

Для заправки страв та їх приготування не використовуйте занадто багато олії, особливо уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Помнете, невеликий відсоток жирності не завжди означає користь. І звичайно ж, не варто зловживати майонезом.

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Як уникнути переїдання і не отруїтися у свята?

Не чекайте бою курантів на голодний шлунок, харчуйтеся у звичайному режимі. Якщо злегка зголодніли, то перекусіть фруктами, вівсянкою або йогуртом, щоб злегка насититися і потім не виникало діяння переїдати.

Чим більший вибір страв, навіть найкорисніших, тим сильніше бажання спробувати ще й ще. Намагайтеся їсти потроху , контролюйте обсяги їжі, що з'їдається.

Скажіть "ні" солодкому газировці, а ось чистої води навпаки, пийте більше. У плані алкоголю пам'ятайте, що безпечної дози не існує. А закусування жирною, смаженою їжею та надмірне переїдання ще більше посилить тяжкість алкогольної інтоксикації. Пийте спиртне потроху, чергуючи з чистою водою.

Пийте спиртне потроху, чергуючи з чистою водою / Фото: freepik.com

Не забувайте більше рухатися, а не лежати усі вихідні на дивані під святковий концерт. Декілька зайвих калорій, накопичених під час свят – це допустимо. Однак, щоб уникнути їх подальшого накопичення влаштуйте танці або сімейну прогулянку , тобто не відмовляйтеся від будь-якої активності.

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