Зігріваємось восени глінтвейном! 7 закладів Києва зі смачним напоєм

1 – DRUZI Cafe

Заклад для справжніх друзів, які люблять затишну атмосферу, музику на повну гучність та настільні ігри. І, звісно, смачну кухню. В DRUZI Cafe готують страви різних народів світу. Глінтвейнів у меню є два за бюджетним прайсом: класичний червоний та грушевий на білому вині.

Прайс на глінтвейн у DRUZI Cafe 85 гривень / Фото: tipmymenu.com

Реклама

Ціни: класичний глінтвейн та грушевий глінтвейн на білому вині по 85 гривень.

Де знайти: на вул. Прорізній, 5 та Андріївському узвозі, 2Д.

2 – "Хлібний"

Кафе-пекарня "Хлібний" славиться своєю випічкою. Без їхніх круасанів та кави деякі кияни не уявляють свого сніданку. Але в холодні пори року глінтвейн конкурує з кавою, бо його теж замовляють. В меню закладу знайдете лише один такий напій за класичним рецептом.

Реклама

Глінтвейн у "Хлібному" коштує 115 гривень / Фото: Онлайн-меню закладу "Хлібний"

Ціна: класичний глінтвейн – 115 гривень.

Де знайти: вулиця Хрещатик, 32, Велика Васильківська, 67/7, Богдана Хмельницького, 32 та вул. Контрактова площа, 2/1.

Реклама

3 – Fandom Coffee Bar

Заклад Fandom Coffee Bar розмыщений неподалік метро Золоті Ворота. Сюди приходять на неспішні сніданки, ділові зустрічі та особливі вечері. В меню серед коктейлів ми знайшли два різновиди глінтвейну.

Глінтвейн в Fandom Coffee Bar коштує 115 гривень / Фото: Facebook: Кафе Fandom

Ціни: класичний червоний глінтвейн та на білому вині по 115 гривень.

Де знайти: на вул. Володимирській, 49a.

4 – DOM №10

Завітайте в DOM №10, якщо хочете, щоб перебування в закладі нагадувало домашній затишок. Погодьтеся, що назва говорить сама за себе. А ще музей! Бо будинок в якому знаходиться кафе – пам’ятка архітектури XIX сторіччя. Місце підходить не лише для пиття глінтвейну наодинці, а й особливих вечерь та ділових зустрічей. В меню закладу знайдете чотири глінтвейни на будь-який смак.

Ціни на глінтвейн в DOM №10 стартують від 90 гривень / Фото: Instagram: dom10.restaurant

Ціни: глінтвейн з бiлого вина з обліпихою – 130 гривень, з бiлого вина з маракуєю – 150 гривень, з червоного вина пряний – 135 гривень та безалкогольний з прянощами – 90 гривень.

Де знайти: вул. Спаська, 10.

5 – ​​Très Branché

Це кафе з французькими традиціями в серці Києва. Але в Très Branché не лише запашні круасани знайдете в меню та інші автентичні страви і напої країни, а й глінтвейни. До слова, сезон приготування глінтвейнів у закладі стартував 8 жовтня.

Ціна глінтвейнів у ​​Très Branché 139 гривень / Фото: kyivmaps.com

Ціни: класичний червоний глінтвейн, рожевий та глінтвейн із білим вином по 139 гривень.

Де знайти: вул. Миколи Лисенка, 4.

6 – 4844 outlaw bar

Якщо ви мріяли відвідати Манхеттен, то цей заклад для вас. Бо його концепція нагадає Нью-Йорк. Дизайн закладу стильний: мінімалізм у зелених кольорах оцінять естети. Сюди приходять ввечері, щоб покурити кальяни, а також випити коктейлі в колі друзів. І не без глінтвейну: в меню пропонують один різновид напою.

Глінтвейн в 4844 outlaw bar коштує 255 гривень / Фото: 4844

Ціни: класичний глінтвейн – 255 гривень.

Де знайти: Кловський узвіз, 13.

7 – Avalon

Один із преміальних закладів Києва – Avalon. Його люблять бізнесмени та медійні люди. Нещодавно ми розповідали, що найдорожчий борщ у столиці знайшли саме тут. Глінтвейни в закладі також не з бюджетних, але з цікавою рецептурою. Один із них – Wine Rhapsody з полуницею, ожиною та чаєм ройбуш, а також Royal Mulled Wine із лікером чорної смородини, хересом, медом, лимоном, апельсином та журавлиною.

Прайс на глінтвейни в Avalon від 300 гривень / Фото: Facebook: Avalon

Ціни: Wine Rhapsody – 350 гривень, а Royal Mulled Wine – 300 гривень.

Де знайти: вул. Леонтовича, 3.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тис. гривень.