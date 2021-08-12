Дивіться: найстильніші гості на презентації нового телесезону каналу "Україна" (фото)

/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Перша гучна прем'єра відбудеться 21 серпня – народне вокальне шоу "Співають всі". Вперше в історії українського телебачення таланти учасників оцінюватиме не кілька селебріті, а сотні зірок шоу-бізнесу.
Мегапопулярне шоу "Маска", яке в минулому сезоні збирало мільйони глядачів біля екрану, отримало продовження на другий сезон.
Ну а самим яскравим шоу в прямому ефірі стане масштабний концерт на День Незалежності. 24 серпня телеканал "Україна" привітає країну з 30-м днем народження.
У новому сезоні на глядачів чекає прем'єра відразу 4 серіалів:
- "Люся Інтерн" з неперевершеною Риммою Зюбіної,
- "Топтун" з Михайлом Кукуюком,
- "Дитячий охоронець"
- "Водна поліція".
Також програма "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" буде виходити в оновленому форматі з надсучасною і супертехнологічною студією, похвалитися якої не може жодна підсумкова програма українського телебачення.
Дивіться кращі образи гостей з червоної доріжки презентації проектів телеканалу "Україна".
Дивіться відео про прем'єри нового сезону телеканалу "Україна" :
Раніше ми розповідали, як Канал Україна приступив до роботи над другим сезоном гіпершоу "Маска" – чого чекати глядачам