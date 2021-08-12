Смотрите: самые стильные гости на презентации нового телесозона канала "Украина" (фото)

Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Владимир Остапчук и Кристина Гор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Первая громкая премьера телеканала "Украина", который провел презентацию нового сезона, состоится 21 августа – народное вокальное шоу "Співають всі". Впервые в истории украинского телевидения таланты участников будет оценивать ни несколько селебрити, а сотни звезд шоу-бизнеса.
Мегапопулярное шоу "Маска", которое в прошлом сезоне собирало миллионы зрителей у экрана, получило продление на второй сезон.
Ну а самым ярким шоу в прямом эфире станет масштабный концерт на День Независимости. 24 августа телеканал "Украина" поздравит страну с 30-м днем рождения.
В новом сезоне зрителей ждет премьера сразу 4 сериалов:
- "Люся Интерн" с непревзойденной Риммой Зюбиной,
- "Топтун" с Михаилом Кукуюк,
- "Детский охранник"
- "Водная полиция".
Также программа "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" будет выходить в обновленном формате со сверхсовременной и супертехнологичной студией, похвастаться которой не может ни одна итоговая программа украинского телевидения.
Поздравить канал со стартом нового сезона пришли: Наталья Могилевская, Алена Винницкая, Анастасия Приходько, Лилия Ребрик, Ольга Цибульская, Виктор Павлик, Влад Дарвин, Павло Зибров, Олег Панюта, и многие другие.
Смотрите лучшие наряды гостей с красной дорожки презентации проектов телеканала "Украина".
Смотрите видео о премьерах нового сезона телеканала "Украина":
Ранее мы рассказывали, как Канал Украина приступил к работе над вторым сезоном гипершоу "Маска" – чего ждать зрителям