Дивіться: 74-річна мама Ілона Маска в купальнику на обкладинці глянцю

Мей Маск у шикарному образі для видання Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

74-річна модель та мати мільярдера Ілона Маска стала зіркою нового випуску Sports Illustrated Swimsuit 2022. Мей Маск знялася в купальнику для обкладинки глянцю.

Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Якби я була модель для Sports Illustrated, люди би замкнули мене в божевільні. Я дуже рада, що вони вирішили, що навіть літні жінки можуть носити купальники і чудово виглядати. Я думаю, це справді змінить те, що жінки відчувають, коли виходять у купальниках, – розповіла Мей.

Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Мей Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Також вона розповіла журналістам, що рада, як у світі змінюється уявлення та ставлення до людей певного віку та того, що вони носять.

Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

Я така щаслива, що люди запрошують мене обговорювати ейджизм і про те, як почуватися добре в будь-якому віці. Я також дуже пишаюся тим, що можу передати послання жінкам усього світу: прагніть щастя, робіть те, що вам подобається, спілкуйтеся з хорошими людьми, будьте добрі до всіх, і прагніть того, що ви хочете робити. Я справді живу найкращим життям, і я ніколи не очікувала такого.

Мeй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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Мэй Маск для Sports Illustrated / Фото: Sports Illustrated

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