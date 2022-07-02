Дивіться: 10 невдалих походів до салону краси – курйозні фото після

10 невдалих походів до салону краси / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибір нового майстра перукарського чи нігтьового мистецтва актуальний для українців, які тимчасово переїхали через війну. Перед дебютною стрижкою чи манікюром виникають мінімальні хвилювання та сумніви у клієнтів. І це не дивно! В Мережі десятки фото невдалих перевтілень, де майстер розчарував. Дивіться 10 курйозних результатів "після", які шокують кожного.

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Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев із зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку.