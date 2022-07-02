Смотрите: 10 неудачных походов в салон красоты – курьезные фото после

10 неудачных походов в салон красоты / Фото: Коллаж: Сегодня

Выбор нового мастера парикмахерского или ногтевого искусства актуальный для временно переехавших украинцев из-за войны. Перед дебютной стрижкой или маникюром появляются минимальные волнения и сомнения в клиентов. И это неудивительно! В Сети десятки фото неудачных перевоплощений, где мастер подвел. Смотрите 10 курьезных результатов "после", которые шокируют каждого.

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.