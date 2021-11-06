Смішно до сліз: 7 мемів про карантин, які зрозуміє кожен

Смішно до сліз: 7 мемів, які зрозуміє кожен

Київ з 1 листопада перейшов у "червону зону". Активне життя деяких містян стало неможливим через відсутність вакцинації. Жартів в Instagram у форматі мемів з цього приводу побільшало. Кожен з вас, ймовірно, побачить свою "жизу" в добірці від "Сьогодні".

А ви з QR-кодом чи без?

/ Фото: Instagram

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Усім спортсменам привіт!

Зізнавайтеся, було?

/ Фото: Instagram: news.grp

Ох, ці нові правила в соціальних мережах!

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Впевнені, деякі громадяни побачили в мемі "жизу"

/ Фото: Instagram

Сподіваємося, жорстока реальність не доведе до такого!