Смішно до сліз: 7 мемів про карантин, які зрозуміє кожен

Смішно до сліз: 7 мемів, які зрозуміє кожен
Київ з 1 листопада перейшов у "червону зону". Активне життя деяких містян стало неможливим через відсутність вакцинації. Жартів в Instagram у форматі мемів з цього приводу побільшало. Кожен з вас, ймовірно, побачить свою "жизу" в добірці від "Сьогодні".
А ви з QR-кодом чи без?
/ Фото: Instagram
Усім спортсменам привіт!
Зізнавайтеся, було?
/ Фото: Instagram: news.grp
Ох, ці нові правила в соціальних мережах!
Впевнені, деякі громадяни побачили в мемі "жизу"
/ Фото: Instagram