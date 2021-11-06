Смешно до слез: 7 мемов о карантине, которые поймет каждый

Смешно до слез: 7 мемов, которые поймет каждый
Киев с 1 ноября перешел в "красную зону". Активная жизнь некоторых горожан стала невозможной из-за отсутствия вакцинации. Шуток в Instagram в формате мемов по этому поводу стало больше. Каждый из вас, вероятно, увидит свою "жизу" в подборке от "Сегодня".
А вы с QR-кодом или без?
/ Фото: Instagram
Всем спортсменам привет!
Признавайтесь, было?
/ Фото: Instagram: news.grp
Ах, эти новые правила в социальных сетях!
Уверены некоторые граждане увидели в меме "жизу"
/ Фото: Instagram