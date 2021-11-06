Смешно до слез: 7 мемов о карантине, которые поймет каждый

Смешно до слез: 7 мемов, которые поймет каждый

Киев с 1 ноября перешел в "красную зону". Активная жизнь некоторых горожан стала невозможной из-за отсутствия вакцинации. Шуток в Instagram в формате мемов по этому поводу стало больше. Каждый из вас, вероятно, увидит свою "жизу" в подборке от "Сегодня".

А вы с QR-кодом или без?

/ Фото: Instagram

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Всем спортсменам привет!

Признавайтесь, было?

/ Фото: Instagram: news.grp

Ах, эти новые правила в социальных сетях!

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Уверены некоторые граждане увидели в меме "жизу"

/ Фото: Instagram

Надеемся, жестокая реальность не приведет к такому!