Американець летів в літаку примотаний скотчем до сидіння (відео)

Буйний американець летів в літаку примотати скотчем до сидіння / Фото: Pexels, скриншот
22-річний житель США Максвелл Беррі влаштував прямо на борту літака великий галас своєю неадекватною поведінкою. Нетверезий чоловік чіплявся до стюардес і поводився агресивно з членами екіпажу.
Нещодавно в Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати.
Втихомирити американця змогли тільки, примотавши до сидіння скотчем. Решту часу польоту Максвелл провів нерухомо. А щоб чоловік не кричав – йому навіть рот заклеїли скотчем.
Після прильоту хулігана зустрічала поліція. А авіакомпанія, яка від нього постраждала, внесла його в чорний список пасажирів.
Тим же, хто буде вилітати з українського аеропорту "Бориспіль" потрібно не тільки не хуліганити, а й знати деякі корисні новини:
- В аеропорту "Бориспіль" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів.
- В Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль". Дорога буде тимчасово закрита через ремонтних робіт. Йдеться саме про 17-кілометровій ділянці (км 18 + 000 – км 34 + 950), який веде до МА "Бориспіль".
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де днями відкрили всі входи до терміналу D, за підсумками січня-квітня увійшов в ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.