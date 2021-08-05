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Американець летів в літаку примотаний скотчем до сидіння (відео)

5 серпня, 13:45

Ганна Ковпак

Чоловік мацав стюардес за груди, роздягнувся і побився з бортпровідником під час польоту, чим наробив занадто багато шуму

Буйний американець летів в літаку примотати скотчем до сидіння / Фото: Pexels, скриншот

22-річний житель США Максвелл Беррі влаштував прямо на борту літака великий галас своєю неадекватною поведінкою. Нетверезий чоловік чіплявся до стюардес і поводився агресивно з членами екіпажу.

Нещодавно в Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати.

Втихомирити американця змогли тільки, примотавши до сидіння скотчем. Решту часу польоту Максвелл провів нерухомо. А щоб чоловік не кричав – йому навіть рот заклеїли скотчем.

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Після прильоту хулігана зустрічала поліція. А авіакомпанія, яка від нього постраждала, внесла його в чорний список пасажирів.

Тим же, хто буде вилітати з українського аеропорту "Бориспіль" потрібно не тільки не хуліганити, а й знати деякі корисні новини:

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Джерело: Сьогодні

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