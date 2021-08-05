Американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению (видео)

Буйный американец летел в самолете примотанным скотчем к сидению / Фото: Pexels, скриншот
22-летний житель США Максвелл Берри устроил прямо на борту самолета большую шумиху своим неадекватным поведением. Нетрезвый мужчина приставал к стюардессам и вел себя агрессивно с членами экипажа.
Недавно в Харькове женщина устроила скандал на борту самолета – рейс пришлось задержать.
Утихомирить американца смогли только, примотав к сиденью скотчем. Остальное время полета Максвелл провел неподвижно. А чтобы мужчина не кричал – ему даже рот заклеили скотчем.
После прилета хулигана встречала полиция. А авиакомпания, которая от него пострадала, внесла его в черный список пассажиров.
Тем же, кто будет вылетать из украинского аэропорта "Борисполь" нужно не только не хулиганить, а и знать некоторые полезные новости:
- В аэропорту "Борисполь" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.
- В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь". Дорога будет временно закрыта из-за ремонтных работ. Речь идет именно о 17-километровом участке (км 18 +000 – км 34 +950), который ведет к МА "Борисполь".
- Международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы к терминалу D, по итогам января-апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.