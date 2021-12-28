Фото дня: Кім Кардаш'ян у Balenciaga та у Діда Мороза на руках

У чому Кім Кардаш'ян зустріла католицьке Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки всі шукали новорічну синю сукню Balenciaga, як у Кім Кардашян, ікона стилю знову вразила наповал святковим луком в уподобаному бренді. Різдвяне вбрання повторює ту ж вигідну форму, що й попередні сукні зірки цієї марки.

Днями Кім Кардашян у Instagram показала різдвяну листівку, яка трохи стривожила шанувальників. Справа в тому, що на ній Кім знялася лише зі своєю матір'ю Кріс Дженнер, сестрою Хлоєю та дітьми. Шанувальники занепокоїлися: де ж решта членів сім'ї, та яка чорна кішка між ними пробігла.

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Різдвяна листівка сімейства Кардаш'ян-Дженнер / Фото: instagram.com/kimkardashian

Схоже, ці переживання цілком обґрунтовані, бо на нових різдвяних знімках зірковий клан з'явився у тому ж неповному складі. Але від негативних думок відволікає неймовірний лук Кім Кардашян. Знаменитість знову обрала силуетне вбрання Balenciaga, що вигідно підкреслює її фігуру.

Кім Кардаш'ян зустріла католицьке Різдво у вбранні Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Кім Кардаш'ян із сестрою Хлоєю зустріли католицьке Різдво / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян зустріла католицьке Різдво у вбранні Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян зустріла католицьке Різдво у компанії дітей / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Раніше знаменитість вже з'являлася у схожому одязі марки. Після кількох таких її виходів на червоні доріжки знаменитості з пострадянських країн більше не ламали собі голови питаннями: чим здивувати публіку?

До речі, з українських зірок активно надихаються стилем Кім Кардашян телеведуча Леся Нікітюк та співачка Настя Каменських.

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