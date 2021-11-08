Скільки коштує тур в Домінікану, де відпочиває Дональд Трамп та як заощадити на відпустці

Про планування відпочинку в Домініканській Республіці нам розповіла тревел-експерт Анастасія Гавура. Ви дізнаєтеся, коли варто летіти туристам, які хочуть зекономити. І скільки готові витратити коштів селебретіс на найдорожчому острові країни.

Тревел-експерт Анастасія Гавура / Фото: пресслужба

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Чому Домініканська Республіка стала популярною серед українців?

Домініканська Республіка – це екзотична країна в карибському басейні. Її територія – один-в-один естетичні картинки з Instagram. Розлогі пляжі з прозорою водою та білосніжним піском ваблять туристів з усього світу. До слова, пісок на домініканських пляжах не нагрівається від сонця. Приємний клімат сприяє круглорічному відпочинку та мотивує туристів реалізувати заплановану відпустку.

/ Фото: Pexels

В 2018 році на курорт Ла-Роману запустили прямі чартерні рейси з України. Охочі не лише можуть дістатися туди швидше, а й при цьому економлять кошти. Тож попит зріс!

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Ще три роки тому українці летіли з пересадками близько 15 годин. Сьогодні прямим чартерним рейсом в Ла-Роману мандрівники прилітають за 12 годин. І заощадити вдається близько 30% на ціні туру. Але тут дорожче, тому прайс на поїздки у згаданій країні не порівняти з цінами в Єгипті чи Туреччині.

І найважливіша "плюшка" для мандрівників в період коронавірусу: українських туристів в Домініканській Республіці радо зустрічають без ПЛР-тестів та сертифікату вакцинації, який містить інформацію про щеплення. Потрібні лише ваучер на проживання в готелі та медична страховка, про які попіклуються туристичні оператори під час формування туру.

/ Фото: Pexels

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Які курорти обрати?

Їдьте в Кап-Кану, якщо любите елітні курорти з готелями класу "люкс". А ще там багато приділяють уваги приватності та гольфу просто неба під шум хвиль.

/ Фото: booking.com

Більшість локальних готелів на курорті не пропонують послугу "Все враховано", як в Пунта-Кані. Бо накласти в тарілку якомога більше, як у Єгипті – не тема багатіїв, які там відпочивають. Вони люблять вишукану їжу, як у мішленівських ресторанах. І платять за номер у готелі шалені гроші. Один із любителів преміальної Кап-Кани – це мільярдер Дональд Трамп.

До речі, окремих закладів на курорті ви не знайдете. Всі працюють при готелях, які ви можете відвідати за додаткову оплату.

З преміальних готелей рекомендуємо:

Eden rock at Cap Cana 5*;

Sanctuary Cap Cana golf and Spa 5*;

Margaritaville Island Reserve Cap Cana 5*;

Hyatt Zilara 5*.

Туристам на Кап-Кані варто завітати на пляж Juanillo та Bahia de las Aguilas. І прогулятися до порту, де швартують преміальні яхти багатії.

Якщо набридне на Кап-Кані, то заплануйте екскурсійну програму на острів Саона. Ціна екскурсії – від 50 до 100 доларів за людину.

Преміальні готелі вам не по кишені? Обирайте Пунта-Кану, де відпочинок оцінять туристи будь-якої вікової категорії та гаманця. Бо готелі знайдете не лише преміальні, а й за прийнятним прайсом. Не дивно, чому курорт став дуже популярним серед українців.

/ Фото: Pexels

Ловіть список готелів, де ціна відповідає умовам!

Преміальні готелі:

Hard rock hotel and Casino 5*;

Lopesan Costa Bavaro 5*.

Готелі за середнім прайсом:

Riu Palace punta cana 5*;

Majestic Elegance 5*.

Готелі класу економ:

Occidental Punta cana 5*;

Riu Naiboa 4*.

В Пунта-Кані завітайте на пляж Баваро, де поряд – один з найгустіших пальмових гаїв. Там помилуєтеся рифами біля узбережжя, на якому так комфортно заходити у спокійну, без хвиль, воду. І не оминайте дикий пляж Макао, де також є пальмові зарості. Серфери давно його запримітили, бо хвилі там надвисокі, тож його оцінять активні туристи без дітей.

/ Фото: about-planet.ru

Серед туристів Пунта-Кани популярна екскурсія до столиці Домініканської Республіки – Санто-Домінго. Саме там туристи знайомляться з колоритом країни, але дорога займає близько трьох годин в один бік. Орієнтовна ціна екскурсії – від 100 доларів.

Гора Редонда – це друга популярна туристична локація для відвідин. Її висота близько 300 метрів. Окрім краєвидів із вершини, мандрівників вабить ще гойдалка, яку називають "небесною". Орієнтовна ціна екскурсії – від 50 доларів.

/ Фото: flickr.com

Мангрові ліси – це ще одна екскурсія зі списку обов'язкових, яку рекомендуємо відвідати. Орієнтовна ціна – від 50 доларів.

/ Фото: пресслужба

Скільки треба заплатити за тури?

Тур в економготелях 4* на двох коштуватиме від 52 тис. гривень. В ціну входить проживання на 10 днів із послугою "Все враховано".

Відпочинок в готелях 5* середнього рівня на двох коштуватиме від 85 тис. гривень. Це вартість проживання на 10 днів із послугою "Все враховано".

Відпустка в преміальних готелях 5* Пунта-Кани на двох коштує від 130 тис. гривень. За цю суму ви отримуєте послугу "Все враховано" та проживання на 10 днів. У готелях Кап-Кани ціни такі ж, але за одну особу.

А чи можна заощадити на турах?

Так! Якщо хочете зекономити, то плануйте відпочинок у низький сезон, який триває від травня і до початку вересня. Вартість відпочинку нижча приблизно на 30%. Але будьте готові до короткочасних опадів та великої кількості водоростей, які ростуть на кораловому рифі. Але, ймовірно, Дональда Трампа в низький сезон ви не зустрінете.

Високий сезон у туристичній країні проходить від листопада і до початку квітня. В згаданий період ціни найвищі.

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