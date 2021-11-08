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Скільки коштує тур в Домінікану, де відпочиває Дональд Трамп та як заощадити на відпустці

Ліліана Григорак
8 листопада, 19:45
Розкажемо, на якому курорті відпочивають селебретіс в Домініканській Республіці. А ще дізнаєтеся, чому попит на тури зріс серед туристів із України

Про планування відпочинку в Домініканській Республіці нам розповіла тревел-експерт Анастасія Гавура. Ви дізнаєтеся, коли варто летіти туристам, які хочуть зекономити. І скільки готові витратити коштів селебретіс на найдорожчому острові країни.

Тревел-експерт Анастасія Гавура / Фото: пресслужба

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Чому Домініканська Республіка стала популярною серед українців?

Домініканська Республіка – це екзотична країна в карибському басейні. Її територія – один-в-один естетичні картинки з Instagram. Розлогі пляжі з прозорою водою та білосніжним піском ваблять туристів з усього світу. До слова, пісок на домініканських пляжах не нагрівається від сонця. Приємний клімат сприяє круглорічному відпочинку та мотивує туристів реалізувати заплановану відпустку.

/ Фото: Pexels

В 2018 році на курорт Ла-Роману запустили прямі чартерні рейси з України. Охочі не лише можуть дістатися туди швидше, а й при цьому економлять кошти. Тож попит зріс!

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Ще три роки тому українці летіли з пересадками близько 15 годин. Сьогодні прямим чартерним рейсом в Ла-Роману мандрівники прилітають за 12 годин. І заощадити вдається близько 30% на ціні туру. Але тут дорожче, тому прайс на поїздки у згаданій країні не порівняти з цінами в Єгипті чи Туреччині.

І найважливіша "плюшка" для мандрівників в період коронавірусу: українських туристів в Домініканській Республіці радо зустрічають без ПЛР-тестів та сертифікату вакцинації, який містить інформацію про щеплення. Потрібні лише ваучер на проживання в готелі та медична страховка, про які попіклуються туристичні оператори під час формування туру.

/ Фото: Pexels

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Які курорти обрати?

Їдьте в Кап-Кану, якщо любите елітні курорти з готелями класу "люкс". А ще там багато приділяють уваги приватності та гольфу просто неба під шум хвиль.

/ Фото: booking.com

Більшість локальних готелів на курорті не пропонують послугу "Все враховано", як в Пунта-Кані. Бо накласти в тарілку якомога більше, як у Єгипті – не тема багатіїв, які там відпочивають. Вони люблять вишукану їжу, як у мішленівських ресторанах. І платять за номер у готелі шалені гроші. Один із любителів преміальної Кап-Кани – це мільярдер Дональд Трамп.

До речі, окремих закладів на курорті ви не знайдете. Всі працюють при готелях, які ви можете відвідати за додаткову оплату.

З преміальних готелей рекомендуємо:

  • Eden rock at Cap Cana 5*;
  • Sanctuary Cap Cana golf and Spa 5*;
  • Margaritaville Island Reserve Cap Cana 5*;
  • Hyatt Zilara 5*.

Туристам на Кап-Кані варто завітати на пляж Juanillo та Bahia de las Aguilas. І прогулятися до порту, де швартують преміальні яхти багатії.

Якщо набридне на Кап-Кані, то заплануйте екскурсійну програму на острів Саона. Ціна екскурсії – від 50 до 100 доларів за людину.

Преміальні готелі вам не по кишені? Обирайте Пунта-Кану, де відпочинок оцінять туристи будь-якої вікової категорії та гаманця. Бо готелі знайдете не лише преміальні, а й за прийнятним прайсом. Не дивно, чому курорт став дуже популярним серед українців.

/ Фото: Pexels

Ловіть список готелів, де ціна відповідає умовам!

Преміальні готелі:

  • Hard rock hotel and Casino 5*;
  • Lopesan Costa Bavaro 5*.

Готелі за середнім прайсом:

  • Riu Palace punta cana 5*;
  • Majestic Elegance 5*.

Готелі класу економ:

  • Occidental Punta cana 5*;
  • Riu Naiboa 4*.

В Пунта-Кані завітайте на пляж Баваро, де поряд – один з найгустіших пальмових гаїв. Там помилуєтеся рифами біля узбережжя, на якому так комфортно заходити у спокійну, без хвиль, воду. І не оминайте дикий пляж Макао, де також є пальмові зарості. Серфери давно його запримітили, бо хвилі там надвисокі, тож його оцінять активні туристи без дітей.

/ Фото: about-planet.ru

Серед туристів Пунта-Кани популярна екскурсія до столиці Домініканської Республіки – Санто-Домінго. Саме там туристи знайомляться з колоритом країни, але дорога займає близько трьох годин в один бік. Орієнтовна ціна екскурсії – від 100 доларів.

Гора Редонда це друга популярна туристична локація для відвідин. Її висота близько 300 метрів. Окрім краєвидів із вершини, мандрівників вабить ще гойдалка, яку називають "небесною". Орієнтовна ціна екскурсії – від 50 доларів.

/ Фото: flickr.com

Мангрові ліси – це ще одна екскурсія зі списку обов'язкових, яку рекомендуємо відвідати. Орієнтовна ціна – від 50 доларів.

/ Фото: пресслужба

Скільки треба заплатити за тури?

Тур в економготелях 4* на двох коштуватиме від 52 тис. гривень. В ціну входить проживання на 10 днів із послугою "Все враховано".

Відпочинок в готелях 5* середнього рівня на двох коштуватиме від 85 тис. гривень. Це вартість проживання на 10 днів із послугою "Все враховано".

Відпустка в преміальних готелях 5* Пунта-Кани на двох коштує від 130 тис. гривень. За цю суму ви отримуєте послугу "Все враховано" та проживання на 10 днів. У готелях Кап-Кани ціни такі ж, але за одну особу.

А чи можна заощадити на турах?

Так! Якщо хочете зекономити, то плануйте відпочинок у низький сезон, який триває від травня і до початку вересня. Вартість відпочинку нижча приблизно на 30%. Але будьте готові до короткочасних опадів та великої кількості водоростей, які ростуть на кораловому рифі. Але, ймовірно, Дональда Трампа в низький сезон ви не зустрінете.

Високий сезон у туристичній країні проходить від листопада і до початку квітня. В згаданий період ціни найвищі.

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