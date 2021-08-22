Скільки білкової їжі потрібно дитині – відповів лікар Комаровський

Білкова їжа дуже важлива для дітей, особливо активних / Фото: Колаж: Сьогодні

Недолік білка може виникати в харчуванні малюків , якщо вони нераціонально їдять: особливо зростає потреба в білках у активних дітей або тих, хто активно займається спортом. Як розрахувати, скільки білкової їжі потрібно вживати щодня, чим небезпечний дефіцит білка в організмі дітей і дорослих і в яких продуктах шукати білки – розповів популярний педіатр Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

У чому важливість саме білка для здоров'я дитини

Білок – будівельний матеріал для наших м'язів, особливо білкової їжі потребують діти та підлітки. Якщо білка в організмі недостатньо, то організм буде брати його з м`язових тканин. Але якщо є надлишок білка в організмі – то це негативно відобразиться на здоров'ї нирок.

Особливо важливо, щоб повноцінно отримували необхідну кількість білка занадто активні діти, підлітки, які займаються спортом. Оскільки при активних фізичних навантаженнях відбувається посилена втрата білка.

Та й дорослим, які багато фізично працюють або тренуються теж важливо додатково отримувати білок – тому спортивне харчування так і актуально для тих, хто дружить зі спортом.

Скільки ж білків необхідно дітям і дорослим?

У будь-якому віці норми споживання білка визначаються за формулою 0,75-1 грам білка на 1 кг ваги людини. Наприклад, дорослому вагою 70 кг знадобиться 55-50 кг білка на день: це 250 грамів м'яса. Відповідно, дитині вагою 35 кг – 25-30 грам білка або 125 грамів м'яса.

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Активним, спортивним дітям і підліткам потрібно більше білкових продуктів в раціоні / Фото: unsplash.com

При посилених фізичних навантаженнях або активному способі життя, в тому числі і у дітей, норма білка розраховується за формулою: 1,2-2 грами білка на 1 кг ваги. Звичайно, білком багате не тільки м'ясо.

Які продукти багаті білками

Для дитини найкращим джерелом білка стануть молочні продукти, причому будь-які, в тому числі і молоко, а не тільки сир, м'ясо, риба, яйця. З рослинних – бобові, соя.

Важливо! Забезпечити нормальне кількість білка тільки за допомогою рослинної їжі дуже важко. Особливо це стосується батьків-вегетаріанців, ви можете робити що завгодно зі своїм харчуванням, але не обмежуйте дітей у білку.

Якщо дитина їсть мало білкової їжі або в сім'ї дотримуються вегетаріанського харчування, при цьому ще й активно займаються спортом, то радьтеся з лікарями.

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