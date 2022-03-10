Погода в Україні 10-го березня: сильний вітер та холод заморозять окупантів

Погода в Україні 10 березня / Фото: pixabay.com, Maks Levin

Вчора, 9 березня, погода в Україні була нельотною, як і настрій кожного українця вже два тижні поспіль. З приємного – тільки день народження Тараса Шевченка та його влучні меми і вірші про москалів, які знову актуальні. Який прогноз погоди на нас чекає 10 березня, розповіла Наталія Діденко.

Найнижча температура очікує на Харківщину, Сумщину та Полтавщину. Вночі -10-15 градусів. Вдень -4-7 градусів.

Реклама

10 березня сніг ймовірний на Луганщині, Харківщині, місцями випадуть опади і у західних областях, у Криму. На решті території України буде сухо. Окрім того, очікується сильний вітер. Температура повітря вночі -5-9 градусів, завтра вдень -2-5 градусів.

Холодніше буде в Харківській, Сумській, Полтавській областях: вночі -7-12, вдень -3-8 градусів. Також очікується сильний вітер.

У столиці України, Києві, 10 березня якийсь істотний сніг малоймовірний. Але ж буде сильний вітер! Вночі -5-7, вдень -2-4 градуси.

Реклама

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Апостола. 10 березня наші пращури стежили за хмарами. З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря за 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. Набухають бруньки – весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти та помідорів.

Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться в Україну