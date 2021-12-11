Шерсть не завжди винна – як уникнути алергії на тварин

Шерсть тварин не завжди винна, а уникнути алергії на вихованця вирішує специфічна імунотерапія / Фото: Колаж: Сьогодні, кот Степан

Чихання, постійно закладений ніс, сльози, сухий кашель – далеко не повний перелік симптомів алергії на шерсть тварин. Крім неприємних симптомів, алергія може привести до розвитку астми: тому сьогодні, 11 грудня, у Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою ми поговоримо про алергію на тварин.

Анастасія Левченко / Фото: пресслужба

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Адже взимку алергікам не докучає пилок чи комахи, а ось наші брати менші можуть. Чи можна вилікувати цей вид алергії та жити зі своїм улюбленцем без неприємних симптомів, допомогла розібратися лікар-алерголог, директорка клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

Тож алергія виникає на шерсть чи на слину тварин?

Більшість людей, у яких контакт з вихованцями призводить до появи сухого кашлю, сльозотечі, головного болю та інших проявів алергії вважають, що реакція відбувається саме на шерсть собаки чи кота. І заводять собі безшерстих вихованців, особливо у цьому плані популярні коти-сфінкси.

Були випадки, коли пацієнт з алергією на тварин наполягав, що їхній улюблений кіт тут взагалі ні до чого, оскільки він безшерстної породи, – розповідає Анастасія Левченко. Проте кішки без шерсті набагато частіше вилизуються. Алергія ж буває виключно на білки, які також містяться у слині. Саме на компоненти слини кота, що потрапляють на шерсть або шкіру вихованця, реагує людина.

Крім слини, від безшерстих порід кішок у навколишнє середовище потрапляє велика кількість інших виділень: лупа, сеча. Вони також містять алергени.

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Як прибрати алергію на тварин, не розлучаючись із вихованцем?

Якщо знизити контакт з вихованцем, закрити йому вхід у вашу спальню, користуватися очищувачами повітря з HEPA-фільтрами, то можна знизити прояв алергічних симптомів. Але заразом доведеться також прибрати килими, на яких накопичується шерсть, слина і сеча тварин, купати вихованців спеціальними шампунями.

Всі ці заходи справді можуть зменшити прояви симптоми хвороби. Але загалом цю проблему не вирішить. Навіть якщо віддати кота чи собаку, кількість алергенів у повітрі буде високою ще приблизно півроку.

Собачі алергени осідають на підлозі достатньо швидко, а ось котячі – дуже мікроскопічні, у десять разів менше алергену кліща домашнього пилу, тому легко проникають до органів дихання. Такі молекули вільно літають у повітрі кілька годин та очистити від них приміщення – непросте завдання.

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Від безшерстих порід кішок у квартиру потрапляють слина, лупа, сеча: вони також містять алергени / Фото: freepik.com

Якщо у людини алергія на котів, і вона побуває в приміщенні, де раніше був кіт (не знаючи того) або принесе молекулу з вулиці – можуть виникнути симптоми. Але вихід із ситуації є.

Чи можна вилікувати алергію на тварин?

Сучасна алергологія та імунологія дозволяють точно визначити, які конкретно молекули викликають алергію. Для цього необхідно пройти діагностику. Тоді лікар, виходячи з результатів, підбере найефективніший спосіб лікування.

У слині кота чи собаки є алерген, що складається із восьми компонентів. Сьогодні на молекулярному рівні можна визначити який саме компонент реагує організм пацієнта.

На основі цих результатів можна навіть зробити певний прогноз, тобто дізнатися, на які ще подразники у людини буде алергічна реакція .

Іноді власники тварин наполягають на тому, щоб тест пройшов їхній кіт чи собака", – каже Анастасія Левченко, думаючи, що це також допоможе. Звичайно, кота також принести можна, але не потрібно. Адже лікуватимемо ми пацієнта, а не його улюбленця.

Також є спеціальне харчування та вакцини для кішок, після яких вони виділяють меншу кількість алергенів. А ще науково доведено, що контакт із кітами та собаками у ранньому дитинстві допомагає уникнути алергії на свійських тварин та пилок рослин вже у дорослих.

Діти, які контактували з тваринами від народження, майже ніколи не страждали від алергії. Ті ж, у кого свійських тварин не було – ставали алергіками у 49 відсотках випадків.

Алергія на тварина лікується, зверніться до лікаря!

Люди, які страждають на алергію на тварин, часто не знають про те, що цю хворобу можна вилікувати. Сучасні методи лікування повернуть вам комфорт, і розлучатися з улюбленим вихованцем не доведеться.

Проблему алергії на свійських тварин вирішує специфічна імунотерапія (СІТ). Метод лікування полягає у введенні в організм людини мікродоз алергенів, на які він реагує.

Після спеціальної терапії організм алергіка перестає сприймати кота чи собаку як агресора / Фото: freepik.com

Отже, імунна система тренується і вчиться адекватно сприймати подразники. І через якийсь час організм перестає сприймати кота чи собаку як агресора, що становить загрозу.

Але сам процес лікування тривалий і може тривати кілька років. Проте терапія досить проста і не забирає багато часу – раз на тиждень чи раз на місяць потрібно отримувати ін'єкції з мікродозою подразника.

Якщо ви боїтеся уколів , то можна замінити таблетками або спреєм, який впорскують під язик. Має фруктовий смак, що особливо подобається дітям. Зменшення прояву алергії та покращення самопочуття спостерігаються вже з перших місяців лікування.

Також раніше ми писали, що робити під час алергії на холод .