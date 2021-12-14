Секс-символ 70-х та дочка шпигуна: стиль культової британки Джейн Біркін (фото)

Стиль ікони 70-х Джейн Біркін / Фото: Колаж: Сьогодні

Джейн Біркін відома тривалим особистим та творчим союзом з французьким режисером Сержем Генсбуром, саме їй дім моди Hermès присвятив сумку Birkin, по яку потрібно стояти в черзі щонайменше 3 роки, а ще вона мати знаменитої актриси Шарлотти Генсбур.

Ранні роки

Джейн народилася 14 грудня 1946 року в Лондоні у сім'ї актриси та лейтенанта-командора Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Під час Другої світової війни її батько був шпигуном.

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У 19 років Біркін вийшла заміж за композитора Джона Баррі, він писав музику для фільмів про Джеймса Бонда. У 1967 році у пари народилася дочка Кейт, яка трагічно загинула у 2013 році, покінчивши життя самогубством.

У 1968 році Джейн знайомиться із Сержем Генсбуром. Їхній союз тривав 13 років, але до кінця життя режисера вони залишалися близькі. Вони ніколи не були одружені, але пара стала однією з найзнаковіших у культурі ХХ століття.

Джейн Біркін та Серж Генсбур / Фото: vogue.ua

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Життя без Сержа

У 1982 році Джейн народила свою третю дочку Лу Дуайон від режисера Жака Дуайона. Вони розлучилися в 1990-х роках, оскільки Жак не міг змиритися із сумом Джейн за Генсбуром (який помер у 1991 році).

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Останні кілька років Джейн Біркін не часто можна зустріти на публіці, хоча вона продовжує займатися музикою та зніматися у фільмах, а також була обличчям рекламної кампанії Saint Laurent. У вересні 2021 року стало відомо, що Біркін перенесла інсульт. Сім'я актриси повідомляє, що хоч їй і довелося відмовитися від участі у багатьох проєктах, почувається вона добре. Нині Джейн живе у Парижі.

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Джейн Біркін у рекламі Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Стиль

Джейн стала справжньою іконою стилю, якою надихаються і сьогодні. Знакові елементи її гардеробу: довжина міні, плетений кошик замість сумки, білі штани, джинси кльош, квіткові сукні, блузи та піджаки з чоловічого плеча.

Джейн Біркін на прем'єрі фільму "Слоган" у 1969 році / Фото: vogue.ua

Саме завдяки її образам ці речі стали асоціюватися з витонченим стилем парижанок. Всі речі, такі як мініспідниці, джинси чи брюки, вона любила поєднувати з абсолютно простим верхом – топом у квітковий принт або білими лонгслівами у чорну смужку.

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Ще в 1990-х Біркін стала носити оверсайз пальто зі спортивними кедами, що визначило тренди на кілька десятиліть уперед.

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Досі Джейн уміє вражати модними луками. Наприклад, у другий день Каннського кінофестивалю 2021 року на червоній доріжці вона з'явилася з дочкою Шарлоттою. Обидві одягли брючні костюми-смокінги.

Шарлотта Генсбур у Saint Laurent та Джейн Біркі у Celine у ​​Каннах / Фото: vogue.ua

Надихаймося найстильнішими фото прекрасної британки, ікони стилю та представниці богеми ХХ століття.

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін / Фото: vogue.ua

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін / Фото: Getty Images, vogue.ua

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