Секс-символ 70-х и дочь шпиона: стиль культовой британки Джейн Биркин (фото)

Стиль иконы 70-х Джейн Биркин / Фото: Коллаж: Сегодня
Джейн Биркин известна длительным личным и творческим союзом с французским режиссёром Сержем Генсбуром, именно ей дом моды Hermès посвятили сумку Birkin, за которой нужно стоять в очереди минимум 3 года, а еще она мать знаменитой актрисы Шарлотты Генсбур.
Ранние годы
Джейн родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье актрисы и лейтенанта-командора Королевского военно-морского флота Великобритании. Во время Второй мировой войны ее отец был шпионом.
В 19 лет Биркин вышла замуж за композитора Джона Барри, он писал музыку для фильмов о Джеймсе Бонде. В 1967 году у пары родилась дочь Кейт, которая трагически погибла в 2013 году, покончив жизнь самоубийством.
В 1968 году Джейн знакомиться с Сержем Генсбуром. Их союз продлился 13 лет, но до конца жизни режиссера пара оставалась близка. Они никогда не были женаты, но пара стала одной из самых знаковых в культуре 20 века.
Жизнь без Сержа
В 1982 году Джейн родила свою третью дочь, Лу Дуайон, от режиссёра Жак Дуайона. Они расстались в 1990-х годах, так как Жак не мог смириться с любовью и грустью Джейн по Генсбуру (который умер в 1991 году).
Последние несколько лет Джейн Биркин не часто можно встретить на публике, хотя она продолжает заниматься музыкой и сниматься в фильмах, а также была лицом рекламной кампании Saint Laurent. В сентябре 2021 года стало известно, что Биркин перенесла инсульт. Семья актрисы сообщает, что хоть ей и пришлось отказаться от участия во многих проектах, чувствует она себя хорошо. Сейчас Джейн живет в Париже.
Стиль
Джейн стала настоящей иконой стиля, которой вдохновляются и сегодня. Знаковые элементы ее гардероба: длина мини, плетеная корзинка вместо сумки, белые брюки, джинсы клеш, цветочные платья, блузы и пиджаки с мужского плеча.
Именно ее образам эти вещи стали ассоциироваться с утонченным стилем парижанок. Все вещи, будь то мини-юбки, джинсы или брюки, она любила сочетать с абсолютно простым верхом – топом в цветочный принт или белыми лонгсливами в черную полоску.
Еще в 1990-х Биркин стала носить оверсайз пальто со спортивными кедами, что определило тренды на несколько десятилетий вперед.
По сей день Джейн умеет впечатлять модными луками. Так, во второй день Каннского кинофестиваля 2021 на красной дорожке она появились с дочерью Шарлоттой. Обе женщины надели брючные костюмы-смокинги.
Вдохновляемся самыми стильными фото прекрасной британки, иконы стиля и представительницы богемы 20-го века.
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