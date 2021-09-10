Секс лікує нежить, а кулачний бій впливає на ріст волосся: в США вручили Шнобелівську премію

У США вручили Шнобелівську премію / Фото: Скріншот з YouTube

У США відбулася 31-я церемонія вручення Шнобелівської премії. Ця премія – пародія на престижну нагороду, вона видається за дослідження, які "спочатку змушують засміятися, а потім – задуматися".

Дослідження, які потрапляють в список номінантів, можуть бути і комічними, і серйозними одночасно. Зазначимо, що минулого року лауреатами премії стали Володимир Путін, Олександр Лукашенко і Дональд Трамп.

Як пише The Guardian, через пандемію COVID-19 премія пройшла в онлайн-форматі. На церемонії вручили 10 премій, які дісталися вченим, економістам, докторам і математикам з 24-х країн світу.

Шнобелівську премію миру цього року вручили біологам з США – Ітану Бесерісу, Стівену Нейлуейю і Девіду Керріеру, які опублікували дослідження – "Потенціал волосся ссавців в якості захисту від ударів: перевірка гіпотези впливу кулачного бою на еволюцію людського волосся на обличчі".

Ідея полягає в тому, що борода у чоловіків може захищати від сильних ударів, саме тому волосяний покрив на обличчі і зберігся в ході еволюції. Шляхом довгих експериментів, вчені з'ясували, що волосся на 30% знижує шкоду, завдану від удару.

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Борода захищає від ударів / Фото: Pixabay

Хто ще отримав премію

Ось ще кілька лауреатів премії цього року. Обережно, це може викликати напад сильного сміху!

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Група вчених з декількох країн світу вивчали...повітря в кінотеатрах! Вони перевіряли, чи можуть запахи, що виділяються глядачами, вказувати на присутність у фільмі моментів з вживанням наркотиків або ж сцен насильства, а також, чи є в кінострічці ненормативна лексика. Медицина. Вчені з Туреччини, Німеччини та Великобританії з'ясовували, чи можуть оргазми впливати на лікування нежиті. Вони впевнені, що можуть – секс, за їх словами, допомагає позбавитися від нежиті на одну годину. Ефект діє не гірше ліків.

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Премію в цій області отримав вчений з українським корінням. Професор школи Montpellier Business School Павло Блаватський досліджував, чи може ожиріння у політиків служити індикатором рівня корупції. Транспорт. Премія була вручена вченим з міжнародної дослідницької групи. Вони вивчали техніку перевезення носорога в перевернутому вигляді.

Премія була вручена вченим з міжнародної дослідницької групи. Вони вивчали техніку перевезення носорога в перевернутому вигляді. Кінетика. Дослідники з Італії, Швейцарії та Японії проводили експерименти, чому ж пішоходи все-таки стикаються.

Дивіться відео церемонії вручення Шнобелівської премії:

Не менш кумедні дослідження були відзначені Шнобелівською премією і в 2019 році.