Секс лечит насморк, а кулачный бой влияет на рост волос: в США вручили Шнобелевскую премию

В США вручили Шнобелевскую премию / Фото: Скриншот из YouTube

В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии. Эта премия – пародия на престижную награду, она выдается за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом – задуматься".

Исследования, которые попадают в список номинантов, могут быть и комичными, и серьезными одновременно. Отметим, что в прошлом году лауреатами премии стали Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Как пишет The Guardian, из-за пандемии COVID-19 премия прошла в онлайн-формате. На церемонии вручили 10 премий, которые достались ученым, экономистам, докторам и математикам из 24-х стран мира.

Шнобелевскую премию мира в этом году вручили биологам из США - Итану Бесерису, Стивену Нейлуэйю и Дэвиду Кэрриеру, которые опубликовали исследование – "Потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов: проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице".

Идея заключается в том, что борода у мужчин может защищать от сильных ударов, именно поэтому волосяной покров на лице и сохранился в ходе эволюции. Путем долгих экспериментов ученые выяснили, что волосы на 30% снижают ущерб, нанесенный от удара.

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Борода защищает от ударов / Фото: Pixabay

Кто еще получил премию

Вот еще несколько лауреатов премии в этом году. Осторожно, это может вызвать приступ сильного смеха!

Химия. Группа ученых из нескольких стран мира изучали... воздух в кинотеатрах! Они проверяли, могут ли запахи, выделяемые зрителями, указывать на присутствие в фильме моментов с употреблением наркотиков или же сцен насилия, а также, есть ли в киноленте ненормативная лексика.

Группа ученых из нескольких стран мира изучали... воздух в кинотеатрах! Они проверяли, могут ли запахи, выделяемые зрителями, указывать на присутствие в фильме моментов с употреблением наркотиков или же сцен насилия, а также, есть ли в киноленте ненормативная лексика. Медицина. Ученые из Турции, Германии и Великобритании выясняли, могут ли оргазмы влиять на лечение насморка. Они уверены, что могут – секс, по их словам, помогает избавиться от насморка на час. Эффект действует не хуже лекарств.

Ученые из Турции, Германии и Великобритании выясняли, могут ли оргазмы влиять на лечение насморка. Они уверены, что могут – секс, по их словам, помогает избавиться от насморка на час. Эффект действует не хуже лекарств. Физика. Группа исследователей из Тайваня, Италии, США и Нидерландов получили премию за то, что с помощью экспериментов выясняли, почему пешеходы на улицах не сталкиваются друг с другом.

Группа исследователей из Тайваня, Италии, США и Нидерландов получили премию за то, что с помощью экспериментов выясняли, почему пешеходы на улицах не сталкиваются друг с другом. Экономика. Премию в этой области получил ученый с украинскими корнями. Профессор школы Montpellier Business School Павел Блаватский исследовал, может ли ожирение у политиков служить индикатором уровня коррупции.

Премию в этой области получил ученый с украинскими корнями. Профессор школы Montpellier Business School Павел Блаватский исследовал, может ли ожирение у политиков служить индикатором уровня коррупции. Транспорт. Премия была вручена ученым из международной исследовательской группы. Они изучали технику перевозки носорога в перевернутом виде.

Премия была вручена ученым из международной исследовательской группы. Они изучали технику перевозки носорога в перевернутом виде. Кинетика. Исследователи из Италии, Швейцарии и Японии проводили эксперименты, почему же пешеходы все-таки сталкиваются.

Смотрите видео церемонии вручения Шнобелевской премии:

Не менее забавные исследования были отмечены Шнобелевской премией и в 2019 году.