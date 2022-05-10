Найдорожчий арт-шедевр ХХ століття: портрет Мерилін Монро продали на аукціоні за 195 млн доларів

На аукціоні Christie's в Нью-Йорку продали портрет Мерилін Монро за 195 млн доларів / Фото: BBC

На аукціоні Christie's в Нью-Йорку продали портрет Мерилін Монро за 195 млн доларів, намальований Енді Ворголом. Після придбання картина стала ще популярнішою, завдяки рекордній ціні. Про це повідомляє BBC.

Картину під назвою Shot Sage Blue Marilyn, створену Енді Ворголом в 1964 році, купили за рекордну суму – 195 млн доларів. Портрет Мерилін Монро назвали найдорожчим витвором мистецтва ХХ століття та найдорожчим за всю історію американського мистецтва загалом.

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/ Фото: Getty Images

Аукціонний дім Christie's зауважив аудиторії перед торгами, що портрет Shot Sage Blue Marilyn – один з рідкісних та найвидатніших творів мистецтва, які сьогодні існують. Озвучили також приблизну вартість – 200 млн доларів.

Картину продали за 170 млн доларів, але кінцева ціна була 195 млн доларів, враховуючи податки та збори. За даними Bloomberg, шедевр купив американський арт-любитель Ларрі Гагосян, якому належить сітка художніх галерей по всьому світу.

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