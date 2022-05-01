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СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Фройд, Воргол, Копперфільд та інші відомі діячі з українським корінням

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 травня, 18:39
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Безліч у всьому світі великих художників, письменників, винахідників мають українське коріння. Розповідаємо про 6 знаменитостей, про які ви, можливо, не знали
6 відомих культурних діячів, винахідників та вчених з українським корінням, серед яких і засновник Apple
6 відомих культурних діячів, винахідників та вчених з українським корінням, серед яких і засновник Apple / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна – країна великих людей. Це не просто патріотичне гасло, яке виникло під час війни. За всю нашу історію тисячі українців були змушені залишати свої будинки у пошуках безпеки та кращого життя. В еміграції були народжені відомі культурні діячі, модельєри, винахідники та вчені. Розповідаємо про таких людей, у чиїх жилах тече українська кров.

Зигмунд Фройд

Його ім'я знає, мабуть, кожна людина на планеті. Фройд народився в Австро-Угорщині, більшу частину свого життя прожив у Відні. Батьки ж Фройда були родом із України. Його батько Якоб Фройд народився у місті Тисмениця на Івано-Франківщині, а мати Амалія Натансон родом із міста Броди у Львівській області, а виросла в Одесі.

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Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд / Фото: Getty Images

Серж Лифар

Сергій Михайлович Лифар – найвідоміший український артист балету у світі. Народився він у селі Пирогові Київської області у сім'ї помічника лісничого Трипільсько-Витянського лісництва Михайла Яковича Лифаря та його дружини Софії Василівни Марченко.

Серж Лифар
Серж Лифар / Фото: Getty Images

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У дитинстві Лифар співав у церковному хорі Софіївського собору, брав уроки гри на скрипці, відвідував клас фортепіано у Київській консерваторії. Талановитий хлопець потрапив до київської балетної студії Броніслави Ніжинської, а 1923 року Ніжинська запросила його до Парижа виступати в трупі Дягілєва.

Енді Воргол

Найвідоміший діяч сучасної культури у світі, творець поп-арту, також має українське коріння. Воргол, справжнє ім'я якого Андрій Варгола, народився у США в сім'ї емігрантів першого покоління, Ондрея та Юлії Варгола, вихідців із лемківського села Микова.

Енді Воргол
Енді Воргол / Фото: Getty Images

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Стів Возняк

Мало кому відомо, але один із співзасновників Apple – українець. У книзі Віталія Абліцова "Галактика України. Українська діаспора: видатні постаті" сказано, що рідні Стіва є вихідцями із села Червона Діброва на Буковині.

Стів Возняк
Стів Возняк / Фото: Getty Images

Цікаво, що у 2017 році, під час виступу на Olerom Forum 1 у Києві, сам Стів Возняк заявив:

Багато хто в мене питає: "Стів, ти поляк?" Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: Ні, я українець.

Девід Копперфільд

Справжнє ім'я ілюзіоніста – Девід Коткін. Найвідоміший у світі ілюзіоніст і гіпнотизер, який здобув славу виконанням видовищних фокусів і трюків, народився в містечку Метачен, штат Нью-Джерсі, в єврейській родині. Дідусь та бабуся Девіда по батьківській лінії були єврейськими іммігрантами з Одеси.

Девід Копперфільд
Девід Копперфільд / Фото: Getty Images

Чак Паланік

Дідусь автора культового роману "Бійцівський клуб" Чака Паланіка був українцем. Він емігрував до США через Канаду, південні штати в Північну Дакоту, і врешті-решт осів у Нью-Йорку в 1907 році.

Чак Паланік
Чак Паланік / Фото: Getty Images

Відомо, що в Україні живе троюрідний брат письменника.

Читайте про 11 відомих культурних діячів, винахідників та вчених з українським корінням на сайті Vogue.ua.

Вам буде цікаво дізнатися про художника Павла Макова, який представляв Україну на Венеціанській бієнале.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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