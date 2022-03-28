Футболка, оборки та сумка з людського волосся: 6 найдивніших нарядів Оскара-2022

Найдивніші образи зірок на червоній доріжці "Оскара-2022", які ви точно не очікували побачити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення премій "Оскар". Ми розглядали наряди, в яких зірки пройшлися червоною доріжкою до старту церемонії, а також обговорюємо те, як Голлівуд підтримав українців у боротьбі за незалежність та право жити.

У нинішній ситуації образи голлівудських знаменитостей виглядають як з паралельної реальності. Але психологи радять, щоб максимально впоратися з жахами, які нам доводиться переживати, потрібно хоч на якийсь час відволіктися, щоб не впасти в депресію.

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Минулого року через пандемію церемонія "Оскар" відбулася у закритому форматі з обмеженою кількістю гостей. У цьому ж ми очікували на розмах, але, схоже, він не відбувся. З кожним роком статусна церемонія нагородження в кіноіндустрії втрачає свою популярність. Можливо, через плоскі, заздалегідь підготовлені жарти, які викликають подив і лише зачіпають почуття, як це сталося з Джадою Пінкет Сміт (добре, що чоловік був поруч і покарав кривдника прямо на сцені церемонії); або через слабку соціально-політичну позицію (організатори побоялися назвати війну в Україні, а обмежилися лише словом "конфлікт", і без згадки про Росію)… Гадати можна довго, але факт залишається.

Ми вибрали кілька образів зірок, які прибули на церемонію у досить дивному вбранні. Звичайно, про смаки не сперечаються, можливо, і даремно.

ТОП-6 найдивніших нарядів зірок

Самий лякаючий образ на вечірці після "Оскара-2022" – вбрання екс-подружки Каньє Веста актриси Джулії Фокс. Для вечірки після церемонії вона обрала епатажний образ — чорну шкіряну сукню Han Kjøbenhavn із горловиною у вигляді руки, яка буквально душить її. Вбрання Джулія доповнила високими рукавичками та сумкою з людського волосся.

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Одним із розчарувань "Оскара-2022" стала поява Біллі Айліш. Співачка отримала золоту статуетку за саундтрек до 25-ї бондіани, а вдягнулась у хмарку з оборок Gucci, які зробили її фігуру схожою на кулю. Та й образ загалом вийшов якийсь жалобний.

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Парадний шедевр, інакше не назвеш, показала Сара Полсон. Зірка прийшла на афтепаті "Оскара" у звичайній білій футболці та лимонній спідниці Bottega Veneta. Доповнила образ акторка фіолетовими туфлями-човниками та прозорими білими рукавичками. Хоча такий вибір одягу для червоної доріжки трохи бентежить, стилісти аплодують Сарі стоячи – образ вийшов одним із найстильніших.

Найскандальнішим образом "Оскара-2022" став вихід Крістен Стюарт в ультракоротких шортах Chanel із заправленою білою блузою та розстебнутими ґудзиками.

Хайді Клум цього року може похвалитися лише несмаком. Модель одягла коротку сукню на бретелях Elie Saab, розшиту камінням, а до нього боа з оборок. Зачіска явно нагадує б'юті-образи випускниць шкіл із 2000-х. У такому луку Хайді з'явилася на вечірці Елтона Джона, присвяченій "Оскару".

Одним із найспірніших образів належить актрисі та режисерці Меггі Джілленхол. Для червоної доріжки вона одягла сукню Schiaparelli. Хоча модні критики вже співають їй дифірамби, обивателі ще сумніваються у правильності вибору такого вбрання.

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