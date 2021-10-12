5 наймодніших курток на кожен день осені

Самі трендові куртки сезону осінь 2021 / Фото: пресслужба
Синоптики з кожним днем все більше попереджають про зниження температури, яку ми вже і так відчуваємо. В очікуванні настання холодів сезону осінь 2021, ми вибираємо стильні пальто і придивляємося до теплих курток.
І якщо елегантні і жіночні моделі пальто можна носити щодня в офіс, знаючи, що воно ідеально доповнить ваш образ. У виборі курток багато з нас губляться.
Ми вибрали 5 трендових варіантів курток, які знадобляться вам цієї осені.
Стьобана
Стьобані речі – один з найголовніших трендів осіннього сезону. Не дивлячись на те, що у нього багато ворогів, які асоціюють тенденцію з робочим одягом, ігнорувати їх важко. Такі куртки дуже універсальні, з огляду на той факт, що носити пуховики ще рано, а ще вони безумовно можуть скласти конкуренцію пальто.
Фуксія
Мода на яскраві кольори не покине нас ні восени, ні взимку, ні навесні наступного року. Куртка ефектного рожевого кольору стане розумним вкладенням грошей в гардероб. Зверніть увагу на модні укорочені варіанти курток цього відтінку.
Утеплений жилет
Цю модель можна носити окремо, або вона стане ідеальним доповненням до стьобаної сорочки і пальто. Самий теплий варіант осені!
Куртка-дублянка
Якщо ви не любитель одягу з поліестеру, а пальто носити вже набридло, ваш варіант – дублянка. Укорочені моделі або фасони, що нагадують класичні байкерські – наймодніші. До всього, вони дійсно набагато тепліші ніж їх побратими.
Куртка з бавовни
Без парасольки в такій куртці звичайно не обійтися, але в іншому своєю практичністю вона незамінна. Куртку з бавовни можна легко випрати, вона зігріє в непогоду і прослужить вам багато років, залишаючись завжди в тренді.