Для чого таке робити? 7 курйозних фото з дивним задумом дизайнера

7 курйозних фото з дивним задумом дизайнера / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжують дивувати кумедними добірками дизайнера Пабло Роша для гарного настрою. Покажемо 7 фото з нетиповим задумом автора, який, здається, втомився від естетичних дописів у Instagram та вирішив урізноманітнити контент дивними ідеями. Ми не знаємо його кредо, здогадуємося, що наступні слова йому близькі – "Я дизайнер, я так бачу".

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Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев з зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку.