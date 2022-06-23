Зачем такое делать? 7 курьезных фото со странным замыслом дизайнера

7 курьезных фото со странным замыслом дизайнера / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжают удивлять забавными подборками дизайнера Пабло Роша для хорошего настроения. Покажем 7 фото с нетипичным замыслом автора, который, кажется, устал от эстетических постов в Instagram и решил разнообразить контент странными идеями. Мы не знаем его кредо, догадываемся, что следующие слова ему близки – "Я дизайнер, я так вижу".

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.