Saint Layrent випустили колекцію ваз і тарілок. Це красиво і дуже дорого (фото)

/ Фото: Instagram/ysl

Saint Laurent, над кампейном яких працювала київська команда Family Production, випустили колекцію предметів інтер'єру. Лімітовану серію посуду і декоративних ваз люксовий бренд креативний директор Ентоні Ваккарелла створив разом зі спеціалісткою по кераміці Матільдою Мартен.

Основною темою натхнення послужив сад Мажорель в Марракеші, де любив відпочивати сам засновник будинку Ів Сен-Лоран.

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

Всі предмети декору можна купити тільки в двох бутиках бренду в світі – Парижі і Лос-Анджелесі, а також на сайті ysl.com.

Ціни на посуд і домашній декор Saint Laurent вражаючі. Наприклад, кругла керамічна ваза з нанесеними малюнками пантер з емалі обійдеться в 13 тисяч доларів. А ось тарілка з принтами синіх хвиль в 2 690 доларів.

Уявіть, якщо розбити таку.

/ Фото: Instagram/ysl

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/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

/ Фото: Instagram/ysl

Дивіться в ролику, як створити предмети інтер'єру зі старих речей:

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