Saint Layrent випустили колекцію ваз і тарілок. Це красиво і дуже дорого (фото)

/ Фото: Instagram/ysl
Saint Laurent, над кампейном яких працювала київська команда Family Production, випустили колекцію предметів інтер'єру. Лімітовану серію посуду і декоративних ваз люксовий бренд креативний директор Ентоні Ваккарелла створив разом зі спеціалісткою по кераміці Матільдою Мартен.
Основною темою натхнення послужив сад Мажорель в Марракеші, де любив відпочивати сам засновник будинку Ів Сен-Лоран.
Всі предмети декору можна купити тільки в двох бутиках бренду в світі – Парижі і Лос-Анджелесі, а також на сайті ysl.com.
Ціни на посуд і домашній декор Saint Laurent вражаючі. Наприклад, кругла керамічна ваза з нанесеними малюнками пантер з емалі обійдеться в 13 тисяч доларів. А ось тарілка з принтами синіх хвиль в 2 690 доларів.
Уявіть, якщо розбити таку.
Дивіться в ролику, як створити предмети інтер'єру зі старих речей:
Раніше ми розповідали:
- Плаття-піджаки і мікрошорти: головні тренди нового сезону від Saint Laurent
- Сміливий look: Хейлі Бібер наділу латексні легінси з шкіряним пальто і каблуками
- Кіану Рівз став новим обличчям Saint Laurent