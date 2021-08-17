Saint Layrent выпустили коллекцию тарелок и ваз. Это красиво и очень дорого (фото)

Коллекция домашнего декора Saint Laurent Rive Droite / Фото: Instagram/ysl
Saint Laurent, над кампейном которых работала киевская команда Family Production, выпустили коллекцию предметов интерьера. Лимитированную серию посуды и декоративных ваз люксовый бренд креативный директор Энтони Ваккарелло создал вместе со специалисткой по керамике Матильд Мартен.
Основной темой вдохновения послужил сад Мажорель в Марракеше, где любил отдыхать сам основатель дома Ив Сен-Лоран.
Все предметы декора можно купить только в двух бутиках бренда в мире – Париже и Лос-Анджелесе, а также на сайте ysl.com.
Цены на посуду и домашний декор Saint Laurent впечатляющие. Например, круглая керамическая ваза с нанесенными рисунками пантер из эмали обойдется в 13 тысяч долларов. А вот тарелка с принтами синих волн в 2 690 долларов.
Представьте, если разбить такую.
Смотрите в ролике, как создать предметы интерьера из старых вещей:
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