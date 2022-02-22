Гумор – це життя: як українці відреагували на визнання Путіним "ЛДНР"

Як у Мережі відреагували на підписання указу про визнання Росією незалежності так званих ЛДНР / Фото: facebook.com/memagrammm
Раніше ми писали все, що потрібно знати про визнання Путіним "ЛДНР" і чим це обернеться для нашої країни. Люди обурюються і не втомлюються дивуватися безмежному цинізму президента Росії. У світлі останніх новин не можна мовчати, що насправді накипіло. Кожному з нас є що сказати, тому новинні стрічки рясніють промовистими відгуками населення.
Колись народний артист України, письменник Михайло Жванецький сказав такі слова і був правий на 109%: "Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні змушували тупих учитися. Тупим було тяжко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше.Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів, це розумного проблема. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань стало менше, бо розумних дедалі менше. Світ змінився на краще".
Судячи з беззаконня, яке влаштував російський цар, спокійне життя нам поки що тільки сниться. Але українці — сильний духом народ, який неможливо зламати чи прогнути. Соцмережі буквально вибухнули гострими публікаціями та смішними мемами. Дивіться добірку найвдаліших жартів українців із соцмереж, що палають ненавистю та висміюванням головного російського окупанта.
А це вже аксіома.
Та час уже. Там місця обом вистачить.
Якщо стисло.
Скоро...
Тішить те, що нам доводиться час від часу терпіти його "висе*и", а люди з ними десятиліттями якось живуть.
Короткий урок історії для тих, хто до школи не ходив.
Прекрасний привід, ми вважаємо!
Якось так.
Це ж треба так точно підмітити.
У виставі сліпих росіян все відбувається так.
Карикатура стара, історія та сама.
Не сумніваємося, що саме такі новини звучать з російських ящиків...
Раз на те пішло, то так.
Нагадаємо, що раніше ми показували, як українці жартують про паніку та вторгнення.
Також дивіться, як у Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні.