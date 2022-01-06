Різдвяна кутя 2022 – з чого готувати, щоб з користю для здоров'я?

Різдвяну кутю з користю для здоров'я можна готувати з пшениці, рису чи гречки / Фото: unsplash.com
Кутя – традиційна слов'янська каша, яку готують напередодні Різдва , на Водохреще і навіть як поминальну страву. З якої крупи приготувати найкориснішу кутю – розбираємося з експертами.
Кутя з пшениці чи булгура – що краще?
Кутею, сочивом (також цю кашу називають ще коливом) вважають кашу, приготовлену із цільних зерен пшениці, також у кутю кладуть ячмінні зерна. Рідше кутю готують із обробленого пшона та рису. Горіхи, мак, сухофрукти, мед або цукор теж традиційно додають у кутю.
Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ , пшенична крупа – найуніверсальніша . А улюблений багатьма булгур і кус-кус – це похідні пшеничної крупи, тобто їх роблять саме з неї. Тому кутя з пшениці або булгура – це більше справа смаку.
А кутя з гречки підійде, адже ця крупа корисна?
Гречка, безперечно, одна з лідерів за змістом корисних вітамінів, мікроелементів, особливо заліза. Але незважаючи на те, що гречану кашу вважають дієтичним продуктом, вона калорійна – і за своєю калорійністю перевершує навіть картоплю!
Цей сорт гречки не рекомендується при запальних процесах у шлунково-кишковому тракті (ЖКТ), оскільки дуже жорсткі частки крупи можуть травмувати слизову оболонку кишківника.
Як краще готувати кутю та інші каші?
У крупах багато магнію, вітамінів групи В, тому каші хороші і як антистрес-харчування . А ще в кашах міститься потрібна нам клітковина, без якої кишківник не зможе нормально працювати. Каші краще не варити, а "томити", так у них збережеться більше корисних речовин. Найкорисніший спосіб приготування тієї ж гречки – залити її кефіром або йогуртом і залишити на ніч.
Щоб витрачати на приготування як різдвяної куті, так і будь-яких каш менше часу, можна зварити крупу в мультиварці, а можна у каструлі. Або взагалі запарити у термосі. Горіхи, фрукти, сухофрукти, які зазвичай додають у кутю – корисний лайфхак: їх можна додавати і в інші каші.
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