Рождественская кутья 2022 – из чего готовить, чтобы с пользой для здоровья?

Рождественскую кутью с пользой для здоровья можно готовить из пшеницы, риса или гречки / Фото: unsplash.com

Кутья – традиционная славянская каша, которую готовят в канун Рождества, на Крещение и даже в качестве поминального блюда. Из какой крупы приготовить самую полезную кутью – разбираемся с экспертами.

Кутья из пшеницы или булгура – что лучше?

Кутьей, сочивом (также эту кашу называют еще канун и коливо) считают кашу, приготовленную из цельных зерен пшеницы, также в кутью кладут ячменные зерна. Реже кутью готовят из обработанного пшена и риса. Орехи, мак, сухофрукты, мед или сахар – тоже традиционно добавляют в кутью.

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Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ, пшеничная крупа – самая универсальная. А любимый многими булгур и кус-кус – это "производные" пшеничной крупы, то есть их делают именно из нее. Поэтому кутья из пшеницы или булгура – это больше дело вкуса.

В плане пользы – лучше готовить каши, в том числе и кутью из цельнозерновой крупы, а не обработанной (шлифованной, хлопьев и т.д.). Потому что при обработке зерен погибают клетчатка и все полезные микроэлементы.

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Если есть аллергия на пшеничный белок глеадин, который не подходит для людей, не усваивающих глютен (люди с целиакией, но таковых всего 3-4%), то можно приготовить рисовую кутью. Поскольку рис наименее аллергенный, но белый обработанный рис имеет высокий гликемический индекс! Поэтому лучше брать бурый (коричневый), нешлифованный рис.

Лучше готовить каши, в том числе и кутью из цельнозерновой крупы, а не обработанной / Фото: unsplash.com

Вообще, если вы следите за количеством употребляемых калорий или стремитесь похудеть, то обращайте внимание на гликемический индекс продуктов. Это способность углеводов (а каши – это углеводы) поднимать уровень сахара в крови.

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А кутья из гречки подойдет, ведь эта крупа полезна?

Гречка, безусловно, одна из лидеров по содержанию полезных витаминов, микроэлементов, особенно железа. Но несмотря на то, что гречневую кашу считают диетическим продуктом, она калорийна – и по своей калорийности превосходит даже картофель!

Готовя кутью из гречки не берите крупу сорта ядрица, больше для кутьи подходят пшено и рис / Фото: Pixabay

Этот сорт гречки не рекомендуется при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие частицы крупы могут травмировать слизистую кишечника.

Как лучше готовить кутью и другие каши?

Если вы не очень любите каши, то возможно рождественская кутья мотивирует вас начать их есть. Потому что каши очень полезны для тех, кто хочет похудеть и поддерживать нормальный вес. Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, крупы богаты сложными (медленными) углеводами, а высвобождение глюкозы из круп происходит медленно. Поэтому при потреблении каш и других сложных углеводов замедляется процесс отложения жира.

Если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями / Фото: freepik.com

В крупах много магния, витаминов группы В, поэтому каши хороши и в качестве антистресс-питания. А еще в кашах содержится нужная нам клетчатка, без которой кишечник не сможет нормально работать. Каши лучше не варить, а "томить", так в них сохранится больше полезных веществ. Самый полезный способ для приготовления той же гречки – залить ее кефиром или йогуртом и оставить на ночь.

Диетический вариант – каша на воде, добавление меда или масла способствует набору лишнего веса. Поэтому если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями.

Чтобы тратить на приготовление как Рождественской кутьи, так и любых каш меньше времени, можно сварить крупу в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запарить в термосе. Орехи, фрукты, сухофрукты, которые традиционно добавляют в кутью – полезный лайфхак: их можно добавлять и в другие каши.

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