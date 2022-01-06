Рождественская кутья 2022 – из чего готовить, чтобы с пользой для здоровья?

Рождественскую кутью с пользой для здоровья можно готовить из пшеницы, риса или гречки / Фото: unsplash.com
Кутья – традиционная славянская каша, которую готовят в канун Рождества, на Крещение и даже в качестве поминального блюда. Из какой крупы приготовить самую полезную кутью – разбираемся с экспертами.
Кутья из пшеницы или булгура – что лучше?
Кутьей, сочивом (также эту кашу называют еще канун и коливо) считают кашу, приготовленную из цельных зерен пшеницы, также в кутью кладут ячменные зерна. Реже кутью готовят из обработанного пшена и риса. Орехи, мак, сухофрукты, мед или сахар – тоже традиционно добавляют в кутью.
Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ, пшеничная крупа – самая универсальная. А любимый многими булгур и кус-кус – это "производные" пшеничной крупы, то есть их делают именно из нее. Поэтому кутья из пшеницы или булгура – это больше дело вкуса.
А кутья из гречки подойдет, ведь эта крупа полезна?
Гречка, безусловно, одна из лидеров по содержанию полезных витаминов, микроэлементов, особенно железа. Но несмотря на то, что гречневую кашу считают диетическим продуктом, она калорийна – и по своей калорийности превосходит даже картофель!
Этот сорт гречки не рекомендуется при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие частицы крупы могут травмировать слизистую кишечника.
Как лучше готовить кутью и другие каши?
В крупах много магния, витаминов группы В, поэтому каши хороши и в качестве антистресс-питания. А еще в кашах содержится нужная нам клетчатка, без которой кишечник не сможет нормально работать. Каши лучше не варить, а "томить", так в них сохранится больше полезных веществ. Самый полезный способ для приготовления той же гречки – залить ее кефиром или йогуртом и оставить на ночь.
Чтобы тратить на приготовление как Рождественской кутьи, так и любых каш меньше времени, можно сварить крупу в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запарить в термосе. Орехи, фрукты, сухофрукты, которые традиционно добавляют в кутью – полезный лайфхак: их можно добавлять и в другие каши.
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