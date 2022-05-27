"Роскотлета" та "Мосдональдс": як у Росії планують перейменувати McDonald’s

В Росії планують перейменувати McDonald's / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі вірусяться новини про вибір назви для оновлених McDonald's в Росії. Про закриття закладів американської мережі повідомили ще в березні. Одну з закусочних відкриють 12 червня, але під новим "соусом" – назвою. В російському медіа "Комерсант" зазначили, що до Роспатенту подані заявки про реєстрацію нової назви. Вона буде фігурувати в оновлених закладах McDonald's.

За даними інформаційної агенції "Москва", обговорювали потенційні варіанти назв: "Вільна каса", "Весело та смачно", "Тільки так" і "Саме той".

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У Телеграм-каналі російського медіа RTVI зауважили про додаткові назви закладу: "Москотлета", Mosburger, RUSDONALD'S, "Роскотлета" и "Мосдональдс". Їх вони побачили в базі даних Роспатенту. Потенційно, одна з них може замінити славнозвісний неймінг McDonald’s в Росії.

Планують відкрити McDonald’s з оновленою назвою на Пушкінській площі 12 червня. Скоро росіяни будуть збиратися на чашку кави та бургер у "Роскотлеті" чи "Вільній касі".

Ми також розповідали, що київський заклад готує грандіозне святкування до дня смерті Путіна. Наливатимуть безкоштовно шампанське.