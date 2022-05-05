"Не бачу сенсу сюди їхати" – Катерина Репяхова розповіла про реалії життя в Ізраїлі

Катерина Репяхова розповіла про реалії життя в Ізраїлі / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними ОНН, понад 5,5 мільйона українців виїхали за кордон через агресію РФ. Дружина Віктора Павліка серед них. Катерина Репяхова з сином обрала Ізраїль для тимчасового переїзду. В місті Герцлія мешкає її сестра, тож з 2013-го вона систематично навідується до неї. Які плюси мотивують Катерину повертатися та які мінуси обурюють – розповідаємо.

Плюси

Ізраїль – унікальна країна з історією

Катерина Репяхова називає тимчасове проживання в Ізраїлі щастям. Історію священної землі вона згадує щоразу, коли гуляє з сином.

Реклама

Перебувати тут – це щастя: і коли тобі добре, і коли погано. Тут ходив Ісус, якого розіп’яли в Єрусалимі, перший єврей Авраам та перша людина на планеті Земля Адам. Ізраїль просочений історією, – каже Катерина Репяхова.

Переселенці в Ізраїлі почуватимуться як вдома

Приїхавши до Ізраїлю, ви не відчуєте себе чужими. Місцеві з розумінням зустрічають українців, знаючи, що таке війна. Вони всіляко підтримують: є центри, де живуть переселенці та волонтерські штаби. А ще систематично влаштовують зустрічі-адаптації для приїжджих, надають гуманітарну, медичну та фінансову допомогу. Катерина з сином щомісяця отримують 6300 гривень.

Ізраїль – вічно воююча країна, яка завжди готова захищатися від бомбардування арабських країн. Останні військові дії були рік назад. Я живу тут тимчасово, але знаю, якою ціною вони вибороли право жити на рідній землі. Ізраїль – це єдина країна, де б я тимчасово жила з сином під час війни, враховуючи історичний бекграунд та дух народу, – каже Катерина Репяхова.

Унікальна природа відволікатиме від поганих думок

Територія Ізраїлю менша, ніж Дніпропетровська область в Україні. Ви об’їдете його за 1 день, насолодившись природою країни: горами, річками, лісами, трьома морями, пустелями та скелями.

Реклама

Я щоранку бігаю біля моря. Біг відволікає мене від поганих думок та мотивує на нові звершення, – каже Катерина Репяхова.

Мінуси

Мова не схожа на українську

Українцям буде складно порозумітися з місцевими в перші дні. В Ізраїлі спілкуються на івриті чи арабській мові, а вони не схожі на українську, як, наприклад, польська.

Я розумію іврит трішки та вмію читати. Людям, які не знають англійську чи мову місцевих, буде складніше. Але ви зустрінете людей з України, які допоможуть з перекладом. Щоправда, більшість з них переходять не на українську, а на російську, – каже Катерина Репяхова.

Щосуботи шабат

Українці звикли, що субота – це день активного відпочинку. В Ізраїлі навпаки! У суботу в євреїв шабат: вони моляться, читають книги та духовно наповнюються. Активне життя міста на паузі – для українців це дивина.

Реклама

В суботу нічого не працює. Відкритого кафе не знайдете, щоб випити чашку кави. Ви й машин місцевих на дорогах не побачите!, – каже Катерина Репяхова.

Непрофесійний манікюрний сервіс

Звикли до шедеврів на пальцях рук після відвідування салонів в Україні? В Ізраїлі не чекайте ефекту "вау" від місцевих майстрів. Манікюр вас розчарує!

Я з 2013 року систематично їжджу до Ізраїлю. За 9 років розвитку манікюрного сервісу в країні не відбулося. Ви прийдете до салону, де брудно, мінімальний вибір кольорів лаків та низька якість роботи майстра, – каже Катерина Репяхова.

Високі ціни

Переїзд до Ізраїлю, навіть тимчасовий – це великі витрати. Середня заробітна плата місцевих – 3700 доларів на місяць, тож рівень життя відповідний. На продукти витрачатимете чимало. Лише за 300 грамів яловичини заплатите 1300 гривень.

Не бачу сенсу сюди їхати українцям, витрачаючи останні гроші. За вийнятком, якщо у вас є родичі, які допоможуть хоча б з житлом. Я була шокована цінами в магазинах з одягом – вони вищі, ніж у нас. Кофтинка в магазині Carter's в Україні коштувала 500 гривень, а в Ізраїлі – 2 тис. гривень, – каже Катерина Репяхова.

Ми розповідали нещодавно, які складнощі в Парижі для українців та чому з французами майже неможливо домовитися.