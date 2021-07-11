Репер Серьога на концерті обнявся з Лукашенком: Простому хлопцеві не слабо (відео)

На концерті на честь свята "Купала" в Білорусі репер Серьога висловив підтримку Олександру Лукашенку – вони потисли руки і обнялися

Репер Серьога обіймався з Олександром Лукашенко / Фото: instagram.com/seryogamusic

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко), який ще в 2019 році заявив, що хоче стати громадянином України і вступив до Харківського університету, перевірив слух про те, що Олександр Лукашенко найміцніше тисне руку в Центральній Європі.

Після свого виступу на святі "Купала" Серьога побіг до самопроголошеного президента РБ Лукашенка, який сидів у залі, щоб потиснути руку.

Іду до вас без краватки, розумію, що це неетично, але ж Гордону можна було. А мені, простому білоруському хлопцю, не слабо, – сказав Серьога, прямуючи до Олександра Лукашенка.

Після ручкання репер і політик обнялися. "Брешуть! Не тільки в Центральній, а й у Східній і Західній теж (найміцніше тисне руку Лукашенко. – Ред.)", – зазначив Серьога.

Сергій Пархоменко неодноразово говорив, що любить Україну і вважає її гарним місцем для "творчості та кохання". Артист, однак, не відповідає на питання про належність Криму і не висловлюється про відносини України та Росії.

Серьога підтримує Олександра Лукашенка, називаючи його "хранителем балансу". Репер виступає за мир і дружбу між Україною, Білоруссю і Росією.

Сєрьога та Поліна Ололо / Фото: viva.ua

У минулому році колишня дружина Серьоги Поліна Ололо заявила, що він відібрав у неї двох синів. Нещодавно Поліна програла суд в боротьбі за дітей.