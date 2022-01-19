Врятувати планету: українські компанії відмовляться від корпоративного одягу

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки багато хто думає, в яких шапках ходять знаменитості взимку 2022, розповімо і про те, в чому більше ходити не модно – в корпоративному одязі з логотипами компанії, який створюється пачками щороку, не маючи за цим жодної логіки. Благодійний магазин Ласка разом із креативним агентством Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проєкт для бізнесів та їхніх команд, суть якого у тому, щоб українські компанії припинили час від часу виготовляти новий одяг із власними логотипами для своїх співробітників.

Щороку у всьому світі виробляють 150 мільярдів одиниць одягу, а це у 20 разів більше, ніж загальна чисельність планети. Небайдужі до проблеми марки поступово почали приходити до свідомого виготовлення речей, намагаючись знизити їх надвиробництво і, отже, надлишок.

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Ласка і Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проект для бізнесів та їх команд / Фото: пресслужба

Маються на увазі не геловинські або новорічні костюми (які більшість одягне всього раз), а саме одяг із символікою компаній. Тобто: світшоти та футболки з логотипами роботи, які щороку безглуздо оновлюються, хоча єдине їхнє застосування – на спільних фото з колегами, а здебільшого – годувати міль на дачі. Всі ці речі нікому не потрібні, але становлять більшу частину текстильної промисловості світу.

Ласка і Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проект для бізнесів та їх команд / Фото: пресслужба

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Це здалося вкрай абсурдним Ласці та Бікерстафу, тому вони створили проєкт Laska Upcycle Merch – мерч для брендів з одягу, який вже був виготовлений і вже прожив своє життя перш ніж стати частиною чиєїсь корпоративної культури.

Від моменту придумуання ідеї до реалізації пройшло чимало часу і чимало допрацювань силами всієї команди. Пам’ятаю, що ми думали над проєктом у період жорсткого локдауну, коли всі сиділи вдома в піжамах і я задумалася, що 80% відсотків одягу, в якому я валяюсь на дивані цілу добу і сплю – мерч компаній в яких я працювала, з якими я працювала, або тих, де працювали мої близькі. І це далеко не все, бо більша частина вже давно на дачі у батьків і рідних. Десь в цих роздумах і з’явилася ідея якось вплинути на зменшення виробництва цих апріорі піжамно-дачних речей.

– каже Марина Чернявська, Group Head Bickerstaff.

Ласка і Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проект для бізнесів та їх команд / Фото: пресслужба

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Також Марина розповіла, як співробітники Bickerstaff поставилися до ініціативи:

У нас в Bickerstaff взагалі є таке таємне правило – "що дивніше – то краще", власне до цього звикли і наші клієнти. Тому ми якось одразу закохались в цю ідею, хоча і розуміли, що доведеться попрацювати багато і навіть не у всіх етапах проєкта зрозуміло як саме.

Кожна еко-свідома компанія може замовити власну партію мерча, після чого Ласка з Printostan нанесуть її логотипи на перероблені б/у худі, світшоти та футболки, які переродяться на нові речі.

Ласка і Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проект для бізнесів та їх команд / Фото: пресслужба

Кайф ініціативи ще й у тому, що бренди одержують унікальний одяг зі своїм логотипом, але захищають планету від зайвого виробництва, роблячи добрі справи разом із Ласкою.

До ініціативи вже приєдналося понад 20 компаній, яким не байдуже: Adje ProdBuro, KAMA, Планета Кіно, Comfy, 2332, IAMIDEA, Косатка, NO STARS, ESSE HOUSE, LIMELITE, Chicco, Sheriff, AJAX, Veganistan Brat, Jacuzzi, Burger Banda, illuminator, LT15, ​​Twiga, Україна без Bickerstaff.734.

Ласка і Bickerstaff.356 запустили еко-свідомий проект для бізнесів та їх команд / Фото: пресслужба

Цікаво, що фото першої колекції мерчу зроблено на сортувальній станції Україна без сміття.

Навіть якщо ви роками робили одяг з логотипом вашої компанії щоразу заново, ніколи не пізно прокинутися та стати на шлях етичної корпоративної культури, перейшовши по засланні.

Ласка и Bickerstaff.356 запустили эко-сознательный проект для бизнесов и их команд / Фото: пресслужба

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