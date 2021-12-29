Робота і не тільки: які події 2021 року увігнали українців у депресію

2021-й позначився на ментальному здоров'ї українців / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця року прийнято підбивати підсумки. Іноді подумки, іноді згідно зі складеними списками, ми намагаємося зрозуміти, що встигли зробити, а що залишилося далеко за кордоном реалізації у життя. Разом з дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, щоб зрозуміти, які події 2021-го року мешканців України найчастіше впливали на їх психологічний стан.

Найзначнішою зміною, яка спричинила вплив на ментальне здоров'я українці назвали зміну роботи. Так, згідно з даними Gradus Research, цю особливість відзначили 19,2% чоловіків та 15% жінок.

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Найбільше зазнали на собі почуття емоційної напруги від зміни роботи люди віком від 22 до 34 років (22%).

Другим важливим фактором, який позначився на психічному стані українців, стали відносини. Розрив із партнером чи самотність, як фактор, відзначили 13,4% опитаних. Що цікаво, найбільший відсоток серед респондентів також виявилися міленіали (від 22 до 34 років (19%).

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Примітно, що половина опитаних не можуть назвати точну причину, яка найбільше змінила їхню психічну рівновагу. Особливо це стосується людей вікової категорії 45-54 років (62,8%).

Представники покоління Z (18-24 роки) зазначили, що на їхньому ментальному здоров'ї сильно позначилася зміна житла або переїзд в інше місто (15,2%).

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

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