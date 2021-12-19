Як уникнути емоційного вигоряння – розповіла телеведуча Олена Кот

Щоденні стреси, постійні конфлікти, інформаційне навантаження, високий темп життя та багато іншого здатні викликати емоційне вигоряння навіть у стресостійких людей

Емоційне вигоряння – пандемія 21-го століття / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча громадсько-резонансного проекту "Головна тема" та новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Олена Кот поділилася секретами, які багато років допомагають їй отримувати насолоду від роботи, а не ставати жертвою трудоголізму.

Ведуча громадсько-резонансного проекту "Головна тема" та новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Олена Кот / Фото: пресслужба

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За словами телеведучої, одна з важливих складових емоційного комфорту у професійній діяльності – згуртований колектив. Деякі з них за час роботи стали для Олени більше ніж просто колегами, а близькими друзями. З великим задоволенням вони проводять не лише зйомки та наради, а й неробочий час: разом подорожують, відпочивають чи вирушають на шопінг. А головне завжди знають, що можуть покластися друг на одного і розраховувати на дружню підтримку.

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Якщо в роботі щось не виходить, це – новий виклик і новий досвід. Не дозволяю собі опускати руки, а навпаки, у скрутну хвилину концентруюсь і знаходжу шляхи вирішення. І найважливіше, що я не одна. За мною стоїть велика команда, яка завжди готова протягнути руку допомоги та підтримати в емоційно складний період, – розповіла Олена Кот.

Ведуча зазначила, що коли займаєшся улюбленою справою, з емоційним вигорянням боротися ніколи і не доводиться. А щоб тримати себе в ресурсі, Олені досить просто виспатися, іноді потрібно переключитися і зайнятися будь-якою фізичною активністю, наприклад, прибиранням в будинку або фітнесом.

Найбільше задоволення та насолоду я отримую у момент ведення автомобіля. Якщо я відчуваю, що мені потрібно відволіктися і розслабитися, я сідаю за кермо та їду за своїми друзями, – поділилася Олена Кіт.

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