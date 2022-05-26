Путін подарував їй Rolls-Royce з позолотою! Прайс дорогоцінних цяцьок Кабаєвої

Luxury життя любовниці Путіна - Кабаєвої / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" розкажуть про дорогоцінні речі коханки Путіна – Аліни Кабаєвої. Її статки оцінюють у 7,6 млн фунтів стерлінгів. Так, це більше, ніж в американського боксера Майка Тайсона – його заощадження становлять 2,3 млн фунтів. Подружка диктатора має 6 квартир, 2 будинки, земельні ділянки в преміальних районах Росії та елітну нерухомість у Швейцарії. Ми розкажемо про дорогі цяцьки Кабаєвої: який одяг та взуття носить, на чому катається та які коштовності надягає.

Катається на Rolls-Royce

Кабаєва знається на машинах. У 2020-му в неї з’явився Rolls-Royce. За даними російських ЗМІ, це подарунок від Путіна за 300 млн рублів. Але це не модель Cullinan чи Phantom, а ексклюзивна Sweptail. Її роблять лише на замовлення. У Кабаєвої вона з позолотою.

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Задня частина авто нагадує форму преміальних яхт. Авто Кабаєвої в 2020 році вважалося найдорожчим серед всіх Rolls-Royce. Але в 2021-му анонсували вихід Rolls-Royce Boat Tai за 28 млн доларів. Цікаво, купить Путін найдорожчий варіант машини для своєї коханки?

Красується в коштовностях від Breguet

Ми заглянули в колекцію прикрас Кабаєвої, які, ймовірно, були подарунком від Путіна. На публіку Кабаєва одягає дорогоцінні цяцьки. Як вам годинник швейцарського бренду Breguet за 170 тис. доларів? Ексклюзив з 18-каратного білого золота, 38 білими діамантами та 48 рубінами. Словом, "скромно".

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Годинник швейцарського бренду Breguet за 170 тис. доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Коштовності від Breguet носили легендарні постаті: королева Франції Марія-Антуанетта, імператор Франції Наполеон Бонапарт та його перша дружина Жозефіна.

Ціни на інші годинники бренду Breguet такі.

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В "арсеналі" Кабаєвої є і коштовності від Chanel, H.Stern (бренд любить співачка Дженніфер Лопес, акторка Анджеліна Джолі), De Grisogono (прикраси носять акторки Наталі Портман, Шерон Стоун, моделі Белла Хадід, Кара Делевінь) та Pasquale Bruni (ці вироби обожнюють Леді Гага та Дженніфер Лопес).

У гардеробі – люксові бренди провідних дизайнерів

Проаналізувавши гардероб Кабаєвої, запевняємо: сукню менш ніж за 1 тис. доларів вона не купить. Принаймні, ту, в якій з’являється на публіці.

У квітні вона прийшла на відкриття благодійного фестивалю художньої гімнастики в Москві власного імені – "Аліна". Наділа коханка фюрера рожеву сукню британського бренду Alessandra Rich за 1696 доларів. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон любить з’являтися на званих прийомах у платтях цього бренду.

Плаття британського бренду Alessandra Rich за 1696 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські бренди Кабаєва не визнає!

У квітні її бачили в люксових кросівках від Brunello Cucinelli за 995 доларів - прийшла в них на репетицію того-таки фестивалю художньої гімнастики "Аліна".

Кросівки від Brunello Cucinelli – 995 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Помічали в Кабаєвої і речі інших брендів: Hervé Léger, Balmain, Emilio Pucci, Victoria Beckham та Oscar De La Renta.

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