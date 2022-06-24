ПТСР у дітей – як батькам зрозуміти стресову травму дитини та що робити

ПТСР у дітей проявляється через 3-6 місяців, тому батькам складно одразу зрозуміти стресову травму дитини

Діти різного віку прояви ПТСР, посттравматичного стресового розладу можуть виглядати по-різному. Чим небезпечний такий стан, як розпізнати ПТСР у дітей та головне – що робити, розповіли у МОЗ України

При ПТСР порушується психічний стан і розвивається такий розлад після пережитої травматичної події. Сотні тисяч дітей після напади Росії випробували та продовжують відчувати величезний стрес, який призводить до ПТСР.

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Симптоми ПТСР з'являються не відразу, а через деякий час (зазвичай через 3-6 місяців)

При цьому симптоми розладу з'являються не відразу, а через деякий час (як правило, через 3-6 місяців). Через те, що виявляється розлад не відразу, батьки часто можуть не пов'язувати зміни поведінки дитини з пережитими кілька місяців тому подіями.

Найчастіше вони вважають різку зміну у поведінці дітей погіршенням характеру, ознаками вікових криз чи ще чимось іншим. У дітей дошкільного віку ПТСР зазвичай проявляється страхами, порушеннями сну, зниклим апетитом, спалахами гніву. Діти, які добре розвивалися, починають гірше говорити, поводитися, як зовсім малеча.

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ПТСР у старших дітей зазвичай проявляється страхами, порушеннями сну, зниклим апетитом, спалахами гніву. / Фото: Колаж: Сьогодні

Школярі молодших класів втрачають інтерес до навчання, бояться майбутнього, погано сплять, не можуть сконцентруватися та запам'ятати, здавалося б, прості речі та завдання. А ще їх часто мучать головний біль. Підлітки та старшокласники відчувають ті ж симптоми.

Плюс у них може з'явитися ще більше агресії, тотальної недовіри та навіть депресивні стани. Батькам таких дітей ні в якому разі не слід їх критикувати чи висміювати, знецінювати переживання та досвід дитини.

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Поради батькам, чиї діти переживають ПТСР

Не повертайтеся до травмуючих спогадів, не змушуйте дитину знову говорити про це. Також не відмахуйтесь, якщо дитина хоче поговорити. Але й не обіцяйте йому, що ви не можете виконати. Якщо така поведінка триває понад 3 місяці, а тим більше – загрожує життю дитини, зверніться до педіатра/сімейного лікаря або дитячого психолога.

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