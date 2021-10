Вечеря на висоті 50 метрів! Ми перевірили vip-трапезу в Києві, яку оцінив Forbes

Вечеря на висоті 50 метрів! Ми перевірили vip-трапезу у Києві, яку оцінив Forbes

Спойлер: зустріли ще зірок, серед яких ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова. І всіх туди не пропустять – лише особливих, тож квиток на Dinner in the Sky в Києві ви не купите. Навіть за всі гроші світу!

Чому Dinner in the Sky – ексклюзив?

Dinner in the Sky – це платформа, яку піднімають на висоту 50 метрів та влаштовують на ній обіди. Щоправда, прайс на трапезу в десятки разів вищий, ніж у звичних кафе на землі. Але вау-краєвиди мотивують поціновувачів особливого переплачувати. Зіркові примхи, куди без них.

Dinner in the Sky в Києві / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Преміальну платформу доставляють в будь-яку точку світу. Вона "літала" приблизно в 60 країнах. Сьогодні ви знайдете її в Лондоні, Дубаях, Брюсселі та інших містах світу.

До речі, про Брюссель: саме там в 2006-му придумали цей фуд-атракціон. Створили його комунікаційники з Hakuna Matata та агентство The Fungroup, яке спеціалізувалося на встановленні підйомних кранів для парків розваг.

Словом, зробили конструкцію, але не здогадувалися, що вона стане туристичним атракціоном і засобом для піару. А до чого тут піар, запитаєте ви? Її використовують для презентації особливих івентів та проєктів. Такий підхід не переплутаєш зі святкуванням в ресторані.

Так ми й потрапили на презентацію відкриття офісу продажів ЖК The Resort, яка відбулася на платформі Dinner in the Sky. Ресторан у небі ексклюзивний для України, бо вітчизняних аналогів сьогодні немає. Але така "акція" – на декілька днів.

Краєвид на висоті 50 метрів / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Як відбувається посадка на Dinner in the Sky?

Спершу гості реєструються на політ і йдуть сірою доріжкою (так, не червоною) до столу. Поки команда екстрим-ресторану дбає про вашу страховку, офіціанти несуть страву від шефа для 22 гостей.

У кожного гостя був персональний офіціант / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

22 працівники синхронно вийшли, поставили тарілки на стіл і підняли кришки. А там – спаржа гриль та каре новозеландського ягняти із соусом та трюфелем. Як у мішленівських ресторанах!

Каре новозеландського ягняти з соусом та трюфелем / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

На платформі, окрім 22 гостей, три офіціанти та ведуча (за столом у центрі). Люди, які сиділи та смакували каре, потрапили на дійство не за квитками. Єдина можливість – інвайти від комплексу. Щасливчики!

Трапеза на висоті 50 метрів для особливих гостей / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

З нами летіла представниця ЖК в ролі ведучої, яка уточнила:

Тут немає випадкових людей – ми всі свої, – сказала вона.

Під час наступного рейсу її замінила телеведуча Василіса Фролова.

Василіса Фролова була ведучою преміальної вечері / Фото: пресслужба

Орієнтовно за 2 хвилини ми піднялися в небо. І на перший погляд звичний стіл апгрейднувся до ресторана, який коштує мільйони. Загальна атмосфера одразу аргументувала, чому Forbes вніс Dinner in the Sky в рейтинг ТОП-10 незвичних ресторанів планети. Уявляєте?

Цікаво, як би поводилися вегани, сидячи за столом, де під тобою 50-метрів до землі, а перед – запашне каре новозеландського ягняти? Але там ще й наливали. Були просеко, вода, а також горілка, яку ніхто з гостей не пив.

Політ тривав аж 20 хвилин.

У преміальному ресторані пропонують просеко, воду та горілку / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

З нами летіла ексучасниця реаліті "Супермодель по-українськи" Аріна Любітелева, яка помітно нервувалася через висоту. Заспокійливим для неї було ігристе.

Зірки відвідали вечерю Dinner in the Sky у Києві / Фото: скриншот

Інші гості смакували страву або ж робили фото Києва. Режим лежачої спинки крісла був найекстремальнішою пропозицією на висоті.

Гості лежали на кріслах на висоті 50 метрів / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ми не ризикнули. Але нас посадили на аналогічне місце, де нещодавно сиділа нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак Лілія з Муратом Налчаджіоглу.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу тестував вечерю з новою дівчиною

Хто ще з зірок протестував ресторан у небі?

Серед званих гостей, які ввійшли до VIP-списку запрошених на преміальну трапезу, була засновниця ювелірного бренду Валерія Гузема, співачка Світлана Тарабарова, дружина Миколи Тищенка Алла Барановська, Назар Гук (відомий, як Юлік з гурту DZIDZIO), ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова, співачка Маша Фокіна та інші.

На вечерю Dinner in the Sky в Києві запросили зірок / Фото: скріншот

На вечерю Dinner in the Sky в Києві запросили зірок / Фото: скріншот

На вечерю Dinner in the Sky в Києві запросили зірок / Фото: скриншот

Одне слово, це були гості, які можуть собі дозволити купити квартиру в ЖК, який називають лакшері-курортом у серці столиці. І прайс за 1 кв. м – орієнтовно 70 тис. гривень.

До речі, послуга Dinner in the Sky була в Україні. В 2017-му на фестивалі розваг STARFEST. Також вона існувала як окрема розвага в 2013-му.

Сподіваємось, ви не проґавили цю можливість кілька років тому або ж увійшли в список щасливчиків. Якщо ні, то в мегаполісах світу знайдете ресторан у повітрі. Але доведеться заплатити.

Який прайс на трапезу Dinner in the Sky у світі?

У Латвії за обід заплатите 3 тис. гривень за 1 год.

Туристи в Греції попрощаються з 4 тис. гривень, якщо хочуть протягом 1 години вечеряти на висоті з краєвидом на місто.

У Брюсселі – 4500 гривень за "перформанс" з трьома коктейлями в небі та закусками, які гості дегустуватимуть 1 год.

У Фінляндії – 4700 гривень за обід, який триватиме не більше 75 хв.

Обід Лондоні обійдеться в 6 тис. гривень за годину.

Вечеря в Лондоні на висоті коштує 6 тис. гривень / Фото: dinnerinthesky.com

В прогресивному Дубаї – 6 тис. гривень за 1,5 год.

Найдорожча в нашому списку – Голландія, де вечеря на одного коштує 7500 гривень за 1 год.

Окей, а скільки треба заплатити, щоб потрапити на платформу в Києві?

Квиток – неоціненний! Якщо ви спершу думали, що в Голландії високий прайс, то ви помилялись. Там хоча б шанс є протестувати ексклюзив. Бо на Dinner in the Sky в Києві не потрапити навіть за всі гроші світу. Гостей запрошують на презентацію тільки за інвайтами. І, очевидно, вони є потенційними клієнтами комплексу.

Краєвид на висоті 50 метрів / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Вам потрібно бути VIP-персоною, щоб скуштувати каре із соусом та трюфелем на висоті 50 метрів. Це один з аргументів, чому на локації лише медійні люди, зірки та бізнесмени.

Всім іншим залишається споглядати за перформансом збоку біля дороги, слухаючи музику і мотивуючи себе ілюзіями – "найду в Google, куплю квиток і спробую".

Dinner in the Sky в Києві / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Але ні, в інтернеті оголошень не знайдете. Хоча побачите десятки сториз в Instagram від знаменитостей, які протестували Dinner in the Sky. І порівняли, який він на смак, трюфель на землі й на висоті 50 метрів.

Ми також розповідали про оренду найдорожчої VIP-яхти в Києві.