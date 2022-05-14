Прогнозують перемогу Kalush Orchestra: ТОП-5 мемів про українців на Євробаченні-2022

Як українці підтримують Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

14 травня в Турині відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну з піснею Stefania і виступатиме під 12 номером.Букмекери прогнозують перемогу гурту на конкурсі, як і українці, які роблять меми на підтримку виконавців. "Сьогодні" покажуть ТОП-5 мемів, які оцінили користувачі Instagram та Facebook.

/ Фото: скріншот

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