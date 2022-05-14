Прогнозируют победу Kalush Orchestra: ТОП-5 мемов о украинцах на Евровидении-2022

Как украинцы поддерживают Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

14 мая в Турине состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2022". Группа Kalush Orchestra представит Украину с песней Stefania и выступит под 12 номером. Букмекеры прогнозируют победу группы на конкурсе, как и украинцы, делающие мемы в поддержку исполнителей. "Сегодня" покажут ТОП-5 мемов, которые оценили пользователи Instagram и Facebook.

/ Фото: скриншот

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