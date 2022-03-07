Загубилася дитина. Що робити – В Україні створили Telegram-канал з оперативною інформацією

Як знайти дитину, яка загубилася під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Найстрашніше, що може переживати мати – це почуття, коли вона не знає, де її дитина та що з нею. На жаль, під час війни такі ситуації – неминучість. Росіяни порушують усі міжнародні права людини і закони Божі, вбивають мирних жителів та не дають можливості врятувати дітей. У кругообігу цього жаху багато діток губляться. Щоб хоч якось допомогти батькам знайти своїх малюків, волонтери створили Telegram-канал "Пошук зниклих".

На цьому ресурсі оперативно можна знайти інформацію про дітей, яких знайшли, а також про дітей, які загубилися.

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Якщо ваша дитина пропала, вам необхідно вказати:

Ім'я та прізвище;

Дату та рік народження;

Обставини, у яких дитина пропала;

Коли востаннє ви спілкувалися;

Контактний номер телефону.

Звичайно, за допомогою цієї бази можна знайти і дорослого, з яким зник зв'язок.

Перед тим як допомагати комусь постити інформацію, ретельно її перевірте. Адже це можуть бути фейки, щоби створити паніку серед людей.

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